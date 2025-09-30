Bích Tuyền có thể không thi đấu giai đoạn hai giải VĐQG 2025

Ninh BìnhChủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền tái phát chấn thương, và nhiều khả năng không thi đấu giai đoạn hai giải bóng chuyền nữ vô địch Quốc gia 2025 tại Ninh Bình.

Trong quá trình tập luyện với CLB Ninh Bình, Bích Tuyền đang bị đau cơ ở bụng, hông và đùi dẫn đến không đảm bảo thể lực. Ban huấn luyện dự tính không đăng ký cô vào danh sách 14 VĐV dự giải.

Hạn chót đăng ký danh sách VĐV là ngày 6/10, tức một ngày trước khi giai đoạn hai khởi tranh. Nếu không thi đấu, Bích Tuyền sẽ được đăng ký vào danh sách ban huấn luyện với vai trò trợ lý.

Nguyễn Thị Bích Tuyền thi đấu trong trận Ninh Bình thắng Bộ tư lệnh Thông tin Đông Bắc 3-2, ở chung kết Cup bóng chuyền Hoa Lư 2025 ngày 9/3/2025. Ảnh: VFV

Bích Tuyền là tay ghi điểm chủ lực của Ninh Bình nhiều năm qua, trong đó có chức vô địch Quốc gia 2023. Đến mùa này, Tuyền cùng ngoại binh Miroslava Paskova tiếp tục thi đấu tốt để giúp đội dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng năm trận sau giai đoạn một, diễn ra vào tháng 3 tại Đông Anh, Hà Nội.

Ở giai đoạn hai, Ninh Bình lần lượt gặp Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 vào ngày 8/10 và TP HCM ngày 10/10. Sau đó, đội đứng nhất đến thứ tư sẽ vào vòng chung kết, bốn đội còn lại đánh trụ hạng.

Bích Tuyền sinh năm 2000, tại Vĩnh Long, cao 1,88 m. Cô thi đấu cho đội bóng địa phương giai đoạn 2016-2020, trong đó năm 2019 khoác áo Bình Điền Long An theo diện cho mượn. Từ 2021, cô gia nhập CLB Ninh Bình, gây ấn tượng với lối chơi đầy sức mạnh, khả năng bật nhảy tốt và những cú đập cắm sàn uy lực.

Sự xuất hiện của Tuyền giúp thay đổi diện mạo tuyển nữ Việt Nam ở sân chơi châu lục và thế giới trong vài năm gần đây. Cô là nhân tố chủ chốt, góp công lớn trong thành tích vô địch SEA V-League chặng hai hôm 10/8. Ở trận chung kết, Tuyền phá kỷ lục của bản thân khi ghi 45 điểm, giúp Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan sau 40 trận toàn thua trên mọi đấu trường.

Dù vậy, sự nghiệp của Tuyền cũng nhiều phen chìm nổi. Cô thường chịu những ánh mắt dò xét về giới tính, do khuôn mặt và vóc dáng giống nam giới. Trong quá khứ Tuyền từng để tóc dài, nhưng gần đây quyết định theo đuổi phong cách cá tính, mạnh mẽ với kiểu tóc ngắn.

Ngày 12/8, Việt Nam bị Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) xử thua bốn trận tại giải U21 thế giới ở Indonesia. FIVB cho biết một cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu nhưng không nêu rõ sai phạm và danh tính, sau đó được xác định là Đặng Thị Hồng và vấn đề liên quan giới tính.

Nguyễn Thị Bích Tuyền (số 10) thi đấu trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 để vô địch chặng hai giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, ngày 10/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Đến ngày 19/8, Bích Tuyền đã xin rút khỏi thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025, tại Thái Lan vào cuối tháng 8. Chủ công sinh năm 2000 cho biết cảm thấy lo ngại các yêu cầu mới từ FIVB liên quan đến điều kiện thi đấu của VĐV.

Bích Tuyền cho biết không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ FIVB về điều kiện thi đấu của VĐV. "Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV", cô nhấn mạnh. "Tuyền tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng. Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui".

Việc Bích Tuyền không dự giai đoạn hai giải VĐQG phần nào ảnh hưởng đến cơ hội tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Bên cạnh đó, Bích Tuyền cũng đối mặt việc kiểm tra giới tính do việc này đã được nước chủ nhà đưa vào sổ tay SEA Games.

Do đã có thực tiễn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cũng sẽ đưa kiểm tra giới tính vào điều lệ giải VĐQG từ năm 2026. Liên đoàn đang chờ hướng dẫn cụ thể từ FIVB để gửi tới các VĐV và CLB.

Hiếu Lương