Bị zona thần kinh có tắm được không?

Tôi đang mắc zona thần kinh một bên lưng phải. Tôi có cần kiêng tắm và tránh nước không để không làm vết thương lan rộng? (Thanh Liêm, 70 tuổi, Thanh Hóa)

Trả lời:

Người nổi những vết loét, mụn nước khi mắc zona thần kinh vẫn có thể tắm, không cần kiêng nước, kiêng tắm để tránh nhiễm trùng. Lý do, zona thần kinh là bệnh nhiễm trùng da do virus varicella zoster (VZV) gây ra. Khi mắc bệnh, vùng da thường nóng, đau rát, xuất hiện nhiều mụn nước nhỏ li ti chứa dịch trong, mọc thành chùm trên nền da viêm đỏ. Khoảng một tuần sau, các mụn nước khô lại, chuyển vàng, đóng vảy và bong dần sau 7-10 ngày. Nếu gãi, chà xát hay làm vỡ mụn nước, dịch có thể lan sang vùng da khác hoặc làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến tổn thương lâu lành và dễ để lại sẹo.

Việc không tắm có thể khiến mồ hôi, dầu thừa và bụi bẩn tích tụ trên bề mặt da tổn thương, tăng nguy cơ bội nhiễm và khiến cảm giác ngứa rát nặng hơn. Tắm nước ấm nhẹ nhàng giúp làm sạch da, giảm ngứa, làm dịu cảm giác đau và giúp cơ thể thư giãn hơn trong thời gian bệnh.

Người mắc zona thần kinh nên tắm nhanh trong khoảng 10-15 phút với nước ấm vừa phải, tránh nước quá nóng hoặc quá lạnh. Không dùng bông tắm, không chà xát mạnh lên vùng da có mụn nước vì có thể làm vỡ bóng nước và gây nhiễm trùng. Chỉ nên dùng tay rửa nhẹ nhàng, lựa chọn sữa tắm dịu nhẹ, không hương liệu nồng, không chất tẩy rửa mạnh. Mọi người có thể dùng thêm các thành phần tự nhiên dịu nhẹ như yến mạch, trà hoa cúc, nha đam... để hỗ trợ làm dịu da.

Người mắc zona thần kinh không cần kiêng nước, kiêng tắm. Ảnh minh họa: Vecteezy

Sau khi tắm, người bệnh cần lau khô cơ thể bằng khăn mềm, thấm nhẹ thay vì chà xát. Khi da đã khô, có thể bôi thuốc theo chỉ định của bác sĩ như acyclovir, dung dịch sát khuẩn hoặc thuốc làm dịu da, bôi lớp mỏng và tránh vùng mắt, miệng, mũi, tai.

Zona thần kinh có thể biến chứng gây giảm thị lực hoặc mù lòa, liệt một phần cơ mặt... Người mắc bệnh thường mất ngủ, suy kiệt, trầm cảm. Đa số bệnh nhân mắc zona thần kinh không bị tái phát, tuy nhiên, với các trường hợp suy giảm miễn dịch vẫn có nguy cơ bị zona tới 2-3 lần. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ tái phát zona dao động 2-18% trong dân số chung, lên đến 30% với người có bệnh mạn tính.

Bệnh hiện có thể phòng ngừa nhờ vaccine Shingrix (GSK), giảm nguy cơ mắc đến 97% ở người trên 50 tuổi, giảm biến chứng hơn 90%. Người từ 50 tuổi trở lên tiêm hai mũi, cách nhau hai tháng, người từ 18 tuổi có bệnh lý nền tiêm hai mũi, cách nhau một tháng.

Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC