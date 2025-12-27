Bị ù tai khi mắc cúm có tự khỏi không?

Tôi đang bị cúm, ngoài ho, nghẹt mũi còn thấy ù tai, nghe kém, lùng bùng bên trong, liệu tình trạng này có hết không, nên làm gì? (Hưng Lê, 40 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Ù tai khi mắc cúm có thể gặp ở mọi lứa tuổi, gây tiếng vo ve, nghe kém hoặc đau nhẹ vùng tai. Nguyên nhân do viêm lan từ mũi họng sang tai, ứ dịch trong hòm nhĩ và tắc vòi nhĩ, khiến âm thanh truyền kém. Dịch nhầy tăng tiết và miễn dịch suy yếu còn làm nguy cơ viêm tai giữa cao hơn.

Thông thường, ù tai chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và cải thiện khi tình trạng viêm giảm. Tuy nhiên, virus cúm có thể lan đến tai trong, gây tổn thương tế bào thính giác, dẫn đến giảm thính lực hoặc điếc vĩnh viễn. Một biến chứng cấp tính là điếc đột ngột sau cúm, khởi phát nhanh trong vài giờ đến ba ngày, thường gặp ở người 30-60 tuổi và dễ bị bỏ sót ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến khả năng nghe, học tập và giao tiếp.

Người mắc cúm có thể bị ù tai, đau tai, cần điều trị với chỉ định của bác sĩ, không tự sử dụng vật nhọn hoặc tăm bông để chữa triệu chứng. Ảnh: Vecteezy

Nếu đã khỏi cảm cúm nhưng ù tai vẫn kéo dài, thậm chí nặng dần, kèm theo đau tai nhiều, chảy dịch hoặc chảy máu tai, nghe kém rõ rệt, chóng mặt, buồn nôn hoặc sốt cao không giảm, người bệnh cần đi khám ngay. Những dấu hiệu này cho thấy người bệnh có thể đang mắc viêm tai giữa cấp, viêm tai trong, thủng màng nhĩ hoặc tổn thương thần kinh liên quan thính giác.

Thời tiết chuyển lạnh, thay đổi thất thường hiện nay tạo điều kiện cho virus cúm phát triển, tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ngoài những biến chứng liên quan đến tai, bệnh có thể gây biến chứng viêm xoang, viêm màng não, viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết.

Các loại cúm A và B gây bệnh phổ biến hiện có thể phòng ngừa bằng vaccine. Việt Nam đang sử dụng các loại vaccine cúm, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi, chưa từng tiêm vaccine cúm, cần tiêm hai mũi, mỗi mũi cách nhau tối thiểu 4 tuần. Trẻ từ 9 tuổi và người lớn tiêm một mũi, sau đó tiêm nhắc lại một mũi hàng năm để củng cố miễn dịch và cập nhật chủng cúm lưu hành.

Ngoài cúm, mọi người nên tiêm đầy đủ các vaccine phòng bệnh qua đường hô hấp như phế cầu, não mô cầu, virus hợp bào hô hấp RSV, bạch hầu, ho gà, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu... để bảo vệ sức khỏe.

Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC