Bị tụt huyết áp nên ăn và kiêng gì?

Người bị tụt huyết áp nên uống đủ nước, nhâm nhi một chút đồ mặn, cà phê, hạn chế ăn cà chua, thực phẩm có tính hàn để ổn định chỉ số.

Mức huyết áp tối ưu là dưới 120/80 mmHg. Con số đầu tiên là huyết áp tâm thu, tức áp suất trong động mạch khi tim đập và bơm máu vào động mạch. Con số thứ hai là huyết áp tâm trương, tức áp suất trong động mạch khi tim nghỉ giữa các nhịp đập. Huyết áp thấp (tụt huyết áp) xảy ra khi kết quả đo dưới 90/60 mmHg. Ngoài thay đổi thói quen sinh hoạt, chọn đúng thực phẩm phù hợp cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp thấp tốt hơn.

Nên ăn

Ăn một ít đồ mặn: Nạp thêm một chút muối có thể làm tăng huyết áp đáng kể. Người bị huyết áp thấp có thể ăn món mặn như súp đóng hộp, cá hun khói, phô mai, đồ muối chua. Tham khảo ý kiến bác sĩ để biết lượng muối ăn vào phù hợp, tránh quá nhiều không tốt cho huyết áp.

Uống đủ nước: Mất nước làm giảm thể tích máu khiến huyết áp giảm. Người lớn cần uống đủ 1,8-2 lít nước mỗi ngày để ổn định huyết áp đồng thời hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Thực phẩm giàu folate (vitamin B9): Hàm lượng folate trong cơ thể quá ít cũng có thể gây thiếu máu, dẫn đến hạ huyết áp. Một số thực phẩm giàu folate bao gồm măng tây, đậu, trái cây họ cam quýt, rau xanh, trứng, gan...

Thực phẩm chứa caffeine: Chocolate, ca cao, trà xanh, cà phê có tác dụng làm tăng huyết áp tạm thời với mức độ không nghiêm trọng. Nhờ đó, người bị huyết áp thấp cải thiện triệu chứng, sự tập trung và ổn định thần kinh.

Thực phẩm giàu vitamin B12: Nồng độ vitamin B12 trong cơ thể quá ít có thể dẫn đến thiếu máu, gây tụt huyết áp và mệt mỏi. Thực phẩm giàu B12 nên ăn thường xuyên như trứng, ngũ cốc tăng cường, thịt động vật, men dinh dưỡng.

Thực phẩm giàu sắt: Thịt nạc, gan động vật, mộc nhĩ, nấm hương, rau đay, rau dền, quả lựu, táo, cung cấp chất sắt, giúp cơ thể tăng khả năng tạo máu, giảm nguy cơ thiếu máu thiếu sắt khiến huyết áp thấp. Sắt còn hỗ trợ tổng hợp myoglobin và hemoglobin giúp vận chuyển oxy đến các tế bào và dự trữ oxy cho cơ thể; tham gia tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine, norepinephrine, serotonin, góp phần cải thiện triệu chứng của huyết áp thấp.

Các loại hải sản: Nghêu, sò, hàu chứa nhiều sắt. Cá hồi, cá thu, cá ngừ... giàu omega-3 và vitamin B12 tốt cho hệ tim mạch.

Axit béo omega-3: Cá béo (cá hồi, cá thu), hạt chia, hạt lanh có nhiều omega-3 giúp giảm triglyceride máu, có thể ổn định nhịp tim và tăng tính mềm dẻo của thành mạch.

Nên kiêng

Cà chua: Ăn cà chua có tác dụng hạ huyết áp, làm cho huyết áp càng thấp hơn. Người bị tụt huyết áp ăn nhiều cà chua có khả năng xuất hiện triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt.

Hạt dẻ nướng, sữa ong chúa: Đây đều là những thực phẩm có thể làm giảm huyết áp, vì thế người huyết áp thấp không nên ăn.

Thực phẩm có tính lạnh: Rau bina, cần tây, dưa, dưa hấu, đậu đỏ, đậu xanh, tỏi, tảo bẹ, hành tây, hạt hướng dương đều có tác dụng hạ huyết áp và người bệnh cần hạn chế ăn.

Để giữ mức huyết áp ổn định, người bệnh nên lưu ý chia nhỏ bữa ăn giúp tránh tụt huyết áp sau bữa ăn, hạn chế rượu bia vì có thể gây mất nước và tương tác với thuốc hạ áp. Thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, bơi lội giúp cải thiện chức năng tim mạch. Nếu thường xuyên bị tụt huyết áp, người bệnh nên đi khám để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Bảo Bảo