Bị thú cưng rồng Nam Mỹ cắn rách tay

Anh Thái, 30 tuổi, nuôi thú cưng là rồng Nam Mỹ nặng 7 kg, trong lúc chơi đùa bị con vật vồ cắn rách tay trái phải khâu 16 mũi.

Ngày 28/11, BS.CKI Hồ Ngọc Bảo, khoa Cấp cứu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, ghi nhận mặt trước cẳng tay trái bệnh nhân có hai vết rách dài 7 cm và 5 cm chảy máu, mô mềm tróc; mặt sau cẳng tay có hai vết rách lộ gân, mô bầm dập, rỉ máu. Ngoài ra, tay còn nhiều vết trầy xước, sưng nề.

Các vết thương được bác sĩ xử trí để tránh nhiễm trùng và biến chứng, sau đó cắt lọc rồi khâu 16 mũi. Bệnh nhân được tiêm huyết thanh và vaccine phòng uốn ván.

Anh Thái cho hay con rồng Nam Mỹ nặng khoảng 7 kg được anh nuôi tại nhà như thú cưng và chăm sóc hàng ngày. "Lần này có thể khi tôi chơi đùa nó tưởng bị tấn công nên vồ cắn chủ", bệnh nhân giải thích.

Bác sĩ Bảo xử trí vết thương phức tạp ở cẳng tay cho anh Thái. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Bác sĩ Bảo xử trí vết thương phức tạp ở cẳng tay cho anh Thái. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Bảo, vết thương do động vật cắn, nhất là loài bò sát, dễ nhiễm trùng vì khoang miệng con vật chứa nhiều vi khuẩn. Để trị liệu, người bệnh dùng kháng sinh, giảm đau, chống viêm; vết thương cần được chăm sóc tốt, giữ khô sạch, thay băng tại cơ sở y tế mà không nên tự rửa, cạy chỉ hoặc đắp lá.

Nếu có dấu hiệu bất thường như sưng đỏ, đau tăng, chảy dịch, sốt hoặc tê yếu chi, người bệnh cần khám ngay. Người nuôi thú cưng nên tiêm vaccine dự phòng, hiểu rõ đặc tính vật nuôi và giữ môi trường sạch để giảm nguy cơ.

Bác sĩ Huỳnh Trần An Khương, Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết rồng Nam Mỹ không mang virus dại nhưng có thể gây nhiễm khuẩn uốn ván qua vết cắn. Vết thương cũng có thể phơi nhiễm mầm bệnh uốn ván có ở môi trường đất cát bên ngoài. Vì vậy, cần sơ cứu vết thương đúng cách theo trình tự: rửa sạch vết thương dưới vòi nước, sát khuẩn bằng oxy già, rửa lại với xà phòng, lau khô và tiêm phòng uốn ván sớm. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định thêm huyết thanh kháng uốn ván.

Một cá thể rồng Nam Mỹ được nuôi tại TP HCM. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần

Người chưa tiêm hoặc chưa rõ lịch sử tiêm chủng, sẽ được chỉ định ba mũi vaccine có thành phần uốn ván, nhắc lại một mũi sau 10 năm hoặc sớm hơn khi có vết thương nặng. Mọi người có thể chủ động tiêm vaccine uốn ván dự phòng. Nếu đã tiêm đầy đủ liều vaccine, khi có vết thương nặng, chỉ cần tiêm thêm một mũi và không cần dùng huyết thanh.

Bác sĩ Khương nói thêm người nuôi thú cưng, đặc biệt một số động vật có vú máu nóng như chó, mèo, thỏ... có thể tiêm vaccine dự phòng bệnh dại trước khi bị cắn, cào. Lịch tiêm ba mũi vào các ngày 0, 7 và 21 hoặc 28. Việc này giúp chủ động bảo vệ chủ thú cưng, khi bị cắn, cào chỉ cần tiêm thêm 2 mũi vaccine thay vì 5 mũi như phác đồ thông thường và không cần dùng huyết thanh kháng dại.

Rồng Nam Mỹ (tên khoa học Iguana iguana) là loài bò sát lớn có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới của Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Caribe. Loài này được nuôi làm thú cưng vì vẻ ngoài độc đáo, hiền lành và chủ yếu ăn thực vật. Vẻ ngoài có phần dữ tợn, song loài vật này được đánh giá là hiền lành và có thể thuần hóa.

Tại Việt Nam, việc nuôi rồng Nam Mỹ làm thú cưng cần đăng ký với cơ quan chức năng và được cấp phép.

Nhật Thành

*Tên người bệnh được thay đổi.