Bí quyết tập luyện marathon cho người bận rộn

Dù bận rộn, runner vẫn có thể chinh phục marathon nếu duy trì những buổi tập chủ lực, xếp lịch linh hoạt và tận dụng quỹ thời gian hợp lý.

Áp lực công việc, thời gian di chuyển dài và lịch sinh hoạt dày đặc khiến nhiều người cho rằng marathon chỉ dành cho những ai có quỹ thời gian dư dả. Thực tế, yếu tố quyết định không nằm ở việc tập nhiều giờ, mà ở việc chọn đúng giáo án, duy trì nhịp độ đều đặn và tận dụng tốt các khoảng thời gian trống trong ngày.

Nhiều runner phong trào không có thời gian tập luyện marathon vì quỹ thời gian hạn hẹp. Ảnh: Canadian Running Magazine

Giữ ba buổi tập chủ lực

Theo chuyên gia huấn luyện chạy bộ người Mỹ Hal Higdon, runner phong trào không nhất thiết phải xỏ giày chạy mỗi ngày. Điều quan trọng nhất là duy trì ba buổi tập chính trong tuần. Đầu tiên là một buổi chạy chất lượng cao như tempo hoặc interval giúp cải thiện tốc độ và ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Thứ hai là một đến hai buổi chạy nhẹ nhàng (easy run) nhằm giữ nền tảng thể lực. Cuối cùng, một buổi chạy dài (long run) vào cuối tuần đóng vai trò quyết định để tích lũy sức bền.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với dân văn phòng. Lịch tập quá dày thường khiến người chạy dễ bỏ cuộc khi phát sinh công việc đột xuất. Việc tập trung vào những buổi quan trọng giúp runner bám sát giáo án một cách dài hạn mà không bị quá tải.

Ưu tiên sự linh hoạt

Với người sống ở đô thị, lịch trình thường có những thay đổi đột xuất vào phút chót. Các chuyên gia khuyến cáo runner nên quản lý giáo án theo từng tuần thay vì bám vào từng ngày cố định. Người tập chỉ cần đảm bảo hoàn thành đủ khối lượng bài tập trong tuần, thứ tự có thể hoán đổi tùy tình hình thực tế.

Trong cấu trúc này, bài tập long run luôn được ưu tiên vào cuối tuần, khi quỹ thời gian rộng rãi và cơ thể có điều kiện phục hồi. Các buổi chạy tốc độ hoặc phục hồi có thể linh hoạt điều chuyển giữa các ngày làm việc, miễn là đảm bảo khoảng cách nghỉ ngơi hợp lý để cơ bắp không phải chịu tải liên tục.

Các bài tập ngắn tại nhà giúp củng cố nền tảng thể lực trong quá trình tập marathon. Ảnh: Canadian Running Magazine

Tận dụng khoảng thời gian trống và tập bổ trợ

Nhiều người không có sẵn 60 đến 90 phút trọn vẹn để tập luyện. Khi đó, những khoảng trống 20 đến 30 phút trước giờ làm, giờ nghỉ trưa hoặc tối muộn là rất quý giá. Runner có thể tận dụng khung giờ này cho các bài chạy ngắn, đi bộ nhanh hoặc tập bổ trợ sức mạnh.

Nghiên cứu của thạc sĩ khoa học thể thao Cristian Llanos-Lagos công bố trên tạp chí Sports Medicine (2024) chỉ ra rằng, các bài tập sức mạnh và bật nhảy tại nhà giúp tăng cường cơ bắp và cải thiện hiệu quả chạy. Người tập chỉ cần dành 10 đến 15 phút cho các động tác cơ bản như squat, lunge, plank hoặc nhón gót. Các bài tập này củng cố nền tảng thể lực, giúp hệ xương khớp chịu tải tốt hơn trên đường đua marathon.

Ngủ đủ giấc

Tập luyện chỉ phát huy hiệu quả khi cơ thể có đủ thời gian thích nghi và hồi phục. Với runner ở đô thị, giấc ngủ đóng vai trò sửa chữa vi tổn thương cơ bắp, duy trì năng lượng và giải tỏa căng thẳng thần kinh sau những giờ làm việc áp lực.

Cung đường VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Trong những giai đoạn công việc dồn dập, việc đảm bảo một giấc ngủ sâu hoặc chủ động nghỉ ngơi mang lại nhiều lợi ích hơn là cố sức hoàn thành một bài chạy nặng. Sự cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi giúp người bận rộn duy trì tiến độ tập luyện bền vững.

Khi thiết lập được thói quen tập luyện ổn định, runner có thể tìm các giải đấu để thử sức. VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ là một trong những lựa chọn phù hợp để runner ở khu vực đô thị thay đổi không khí. Diễn ra đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giải đấu đưa VĐV sải bước qua các cung đường ven biển và không gian rừng ngập mặn đặc trưng, mang lại trải nghiệm thể thao kết hợp du lịch sinh thái.

Hải Long