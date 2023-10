Bí quyết sống khỏe của bác sĩ 105 tuổi

Nhật BảnCười nhiều, đi bộ ít nhất 10.000 bước mỗi ngày, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, không theo đuổi vật chất và tìm được ý nghĩa cuộc sống là cách giúp bác sĩ Shigeaki Hinohara thọ 105 tuổi.

Sinh năm 1911, bác sĩ Shigeaki Hinohara được coi là huyền thoại y học Nhật Bản. Dù đã qua đời năm 2017, thọ 105 tuổi, ông vẫn được đánh giá là người có cuộc sống phi thường, "báu vật" của quốc gia này.

Ông là tác giả của 150 đầu sách khoa học, đã nhận được nhiều giải thưởng quốc gia. Một trong những cuốn sách nổi bật nhất của ông là Living Long, Living Good (Sống thọ, sống tốt), đã bán được hơn 1,2 triệu bản. Trong cuốn sách, ông để lại một số lời khuyên quan trọng để có cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh.

Nụ cười là liều thuốc bổ

Bác sĩ Hinohara cho rằng cách tốt nhất để giảm tổn hại về thể chất và tinh thần khi về già là tìm các biện pháp giải trí phù hợp và cười thật nhiều. Ông đưa ra lời giải thích đơn giản: trẻ em luôn quên đi cơn đau nếu nhìn thấy những đồ chơi mới.

Về bản chất, các em đã chuyển hướng từ trạng thái tiêu cực sang điều tích cực, có tác động tốt đến cơ thể. Nhiều nhà khoa học chứng minh tư duy này giúp giảm thiểu tổn hại về cả thể chất và tinh thần, từ đó nâng cao tuổi thọ.

Niềm vui thường ngày giúp tạo tiếng cười, từ đó sản sinh hormone hạnh phúc endorphin, giảm nồng độ hormone căng thẳng, giảm đau và tăng khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng. Miễn dịch và kháng thể của người cũng hoạt động một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, cười cũng rất tốt đối với làn da, giúp cơ mặt săn chắc, cải thiện tuần hoàn máu. Để duy trì tinh thần minh mẫn, tiến sĩ Hinohara khuyên mọi người thường xuyên tập trung vào việc giải trí, thư giãn.

Người trên 50 tuổi đi bộ ít nhất 10.000 bước mỗi ngày

Duy trì tình trạng thể chất tốt là điều cần thiết để sống lâu và hạnh phúc. Bác sĩ Hinohara nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động thể chất thường xuyên. Theo ông, tình trạng dễ dàng uể oải khi nghỉ hưu là điều bình thường. Tuy nhiên, nằm trên giường hoặc ngồi trước ti vi cả ngày không tốt cho cơ thể.

Giống với tế bào não, cơ bắp có đặc tính tiêu biến nếu không dùng đến. Với những người quá ít vận động, chất béo tích tụ, các tế bào cơ, não bắt đầu suy giảm do không được sử dụng.

Ở độ tuổi trung niên, bác sĩ Hinohara khuyên mỗi người bước 10.000 bước mỗi ngày. Hoạt động thể chất giúp duy trì sự linh hoạt của cơ, tăng cường các khớp và hệ tim mạch, duy trì trái tim khỏe mạnh.

"Tôi vẫn thích đi bộ đến nơi làm việc và lên cầu thang bằng cách nhảy hai bậc một lần để cơ bắp hoạt động", ông từng chia sẻ.

Bác sĩ Shigeagi Hinohara ở tuổi 98, tại Bệnh viện Quốc tế St. Luke, Tokyo. Ảnh: Artturi

Duy trì chế độ ăn và cân nặng hợp lý

Sau nhiều năm nghiên cứu và quan sát, bác sĩ Hinohara thống kê 85% người sống lâu không gặp vấn đề về cân nặng. Bản thân ông có chế độ ăn uống cân bằng suốt cuộc đời.

Ông áp dụng thực đơn đơn giản, với một tách cà phê đen, một ly sữa, một ít nước cam và một thìa dầu olive vào buổi sáng. Buổi trưa, ông thường uống sữa, ăn bánh quy và trái cây. Ông ăn tối với cá luộc, hải sản và cơm. Bác sĩ Hinohara không ăn quá 200 g thịt nạc mỗi tuần.

Những lựa chọn này giữ cho động mạch của ông khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tim mạch và các vấn đề mạch máu. Thói quen ăn uống của bác sĩ Hinohara phản ánh sự kiên trì của, là nền tảng vững chắc cho tuổi thọ.

Không theo đuổi vật chất

Nhiều người tin rằng tiền bạc và của cải quyết định hạnh phúc, tuy nhiên việc thỏa mãn bản thân bằng hình thức này khó khăn hơn nhiều. Ông Hinohara khuyên mọi người hiểu về một điều đơn giản: "Bạn không thể mang của cải theo mình khi chết đi, vì vậy tiêu tốn quá nhiều sức lực để theo đuổi tiền bạc những năm cuối đời không giúp ích gì".

Đặc biệt, ở tuổi trưởng thành và tuổi già, lòng tham của con người có thể gây hại, bác sĩ Hinohara nhận định. Lòng tham khiến nhiều người tích tụ cảm xúc tiêu cực, thiếu kiên nhẫn, gây tổn hại cho hệ thần kinh.

"Tiền không mua được hạnh phúc và nghèo đói cũng không thể mua được. Nhưng sự hài lòng đến từ việc biết ơn bản thân và hoàn cảnh của bạn trong cuộc sống. Hãy tin rằng sự bình yên nội tại có giá trị hơn tất cả của cải trên thế giới. Đó là khởi đầu của một cơ thể khỏe mạnh", ông nói.

Tìm ra ý nghĩa cuộc sống

Giống với nhiều người Nhật Bản, Hinohara tin vào Ikigai. Trong tiếng Nhật, ikiru nghĩa là "sống" và gai nghĩa là "lý do". Nói cách khác, ikigai tức là "lý do để bạn tiếp tục sống" hoặc "lý do để bạn thức dậy vào mỗi sáng".

Hệ tư tưởng này có từ thời Heian (năm 794 đến năm 1185 sau Công nguyên), nhưng chỉ trong thập kỷ qua, nó mới được hàng triệu người trên thế giới chú ý. Ikigai là tổng hòa của 4 yếu tố: điều một người yêu thích, điều họ làm giỏi, điều giúp họ kiếm ra tiền và điều xã hội cần.

Trong các nghiên cứu về tuổi thọ, các chuyên gia nhận định việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống cũng quan trọng ngang với các yếu tố như gene di truyền, chế độ ăn uống hoặc tập thể dục.

Nghiên cứu năm 2008 từ Đại học Tohoku đã phân tích dữ liệu của hơn 50.000 người (40 đến 79 tuổi) và phát hiện rằng ở những người sống theo triết lý ikigai, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong thấp hơn. 95% trong đó còn sống sau 7 năm kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu.

Thục Linh (Theo Min News)