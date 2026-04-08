Bí quyết chạy bộ thành tích cao của runner U70

Nhờ chạy bộ và tập gym mỗi ngày, bà Lê Thị Thương Thương, sinh năm 1957, liên tục đoạt giải nhóm tuổi của hệ thống VnExpress Marathon.

Bắt đầu tập gym từ năm 62 tuổi và đến với chạy bộ khi sang tuổi 65, bà Thương sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể với hơn 30 lần đứng bục nhóm tuổi trên 60 tại các giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Nữ runner người Huế chia sẻ bí quyết nằm ở việc kết hợp chạy bộ và tập gym đều đặn.

Một tuần của nữ runner sinh năm 1957 không ngày nào tách khỏi vận động. Đầu tuần, bà dành thời gian cho các buổi gym cường độ cao như tập tạ, squat, đạp xe tại chỗ và các bài cho nhóm cơ vai. Sang thứ ba, bà chạy quãng vừa phải vào sáng sớm rồi trở lại phòng tập vào buổi chiều để bổ trợ cơ bắp, thân dưới, kết hợp giãn cơ sâu.

Thứ tư tiếp tục là ngày rèn thể lực trong phòng gym. Thứ năm tập nặng với quãng 15-20km qua các đoạn dốc cao để tăng sức bền và sức bật cho chân, trước khi tập bổ trợ thêm vào buổi chiều. Sau buổi chạy nhẹ hôm thứ Sáu, bà quay về phòng gym ngày thứ Bảy, tập trung tăng cường sức mạnh cơ bắp, chuẩn bị cho buổi chạy dài vào chủ nhật.

Bà Thương đạt thành tích tốt nhất 2 tiếng 13 phút 44 giây cự ly 21km tại VnExpress Marathon Huế 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

"Lịch trình cứ như vậy, đều đặn mỗi tuần. Tôi giữ giáo án này cả trước lẫn sau mỗi giải chạy, vì cơ thể ở tuổi này chỉ bền khi mình duy trì liên tục", nữ runner cho biết.

Bà Thương nhận định nhiều runner phong trào quá ưu tiên các bài chạy mà quên các bài bổ trợ sức mạnh, tăng cường cơ bắp và độ dẻo dai của khớp. Theo bà, để gắn bó lâu dài với môn này, các bài tập trong phòng gym quan trọng không kém tập sức bền trên đường.

"Chỉ chạy thôi là chưa đủ. Nếu không có tập bổ trợ, cơ thể dễ mất cân bằng, nhanh xuống sức và dễ chấn thương. Tôi xem gym là nền tảng để tránh những nguy cơ ấy và theo đuổi chạy bộ lâu dài", bà nói.

Khoảnh khắc về đích của nữ runner 70 tuổi tại VnExpress Marathon Nha Trang 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Một bí quyết khác của bà Thương là việc ưu tiên tắm nước lạnh để phục hồi sau khi tập. Cùng với các bài giãn cơ kỹ lưỡng, thói quen này giúp bà giữ nền thể lực ổn định để duy trì tập luyện đều đặn. "Ngay cả khi nhiệt độ xuống thấp, chỉ khoảng 4-5 độ C, tôi vẫn tắm nước lạnh như một phần của chế độ rèn luyện", bà nói.

Nữ runner cũng đánh giá việc sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống quân đội đã góp phần rèn cho bà kỷ luật. "'Quân lệnh như sơn' là nguyên tắc tôi đặt ra cho bản thân. Đã vào giáo án là phải bám sát, đã ra đường chạy là phải quyết tâm, không làm nửa vời", bà chia sẻ,

Sự bền bỉ trong tập luyện khiến bà Thương trở thành gương mặt truyền cảm hứng quen thuộc trong cộng đồng chạy bộ Huế. Nhiều thành viên của câu lạc bộ Hue Runners gọi bà bằng cái tên gần gũi "Cô gà chạy bộ". Biệt danh này xuất phát từ hình tượng con gà chín cựa bà chọn làm biểu tượng cá nhân. Theo bà, đó là biểu trưng cho tinh thần sẵn sàng đương đầu khó khăn và không gục ngã trên đường chạy.

Bà Thương sải bước trên đường đua VnExpress Marathon All-Star 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Sự nghiêm túc ấy giúp bà Thương duy trì thành tích ổn định tại hệ thống VnExpress Marathon nhiều năm qua. Từ 2020 đến nay, nữ runner đã có hơn 30 lần đứng bục ở các giải tại Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Quy Nhơn, Hải Phòng ... Trong đó, thành tích bán marathon (21km) tốt nhất bà đạt được là 2 tiếng 13 phút 44 giây tại VnExpress Marathon Huế hồi tháng 4 năm ngoái.

Ngày 19/4 tới, bà Thương sẽ tiếp tục thử sức với cự ly 21km tại giải marathon trên quê hương. Mục tiêu của bà là góp mặt trong top 3 nhóm tuổi trên 60, xa hơn là chinh phục mốc thành tích cá nhân mới.

"Mong muốn của tôi không chỉ là đứng bục, mà còn là sống trọn đời cùng thể thao. Tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức. Nhưng dù kết quả cuối cùng thế nào, bản thân vẫn thấy hạnh phúc vì được sải bước trên chính đường chạy quê hương", nữ runner 69 tuổi bày tỏ.

Hải Long