Bí quyết giúp người phụ nữ săn chắc cơ bụng sau hai lần sinh mổ

AnhBethanie, 34 tuổi, sở hữu vòng bụng săn chắc sau hai lần sinh mổ mà không cần dùng Ozempic (thuốc giảm cân) hay ăn kiêng cấp tốc.

Không phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí không cần đặt chân đến phòng gym, Bethanie giảm 22 kg trong 22 tháng chỉ với Pilates tại nhà và chế độ ăn đơn giản.

"Tôi đã thử mọi thứ trước đó, từ keto, intermittent fasting, những buổi tập gym điên cuồng, nhưng chúng chỉ khiến tôi kiệt sức hơn", Bethanie kể, thêm rằng với hai đứa trẻ nhỏ, cô cần một cách tiếp cận bền vững.

Thay vì đuổi theo những con số trên cân, Bethanie tập trung vào nguyên tắc đơn giản là thâm hụt calo thông qua thực phẩm nguyên bản. "Tôi không cắt bỏ hoàn toàn bất kỳ nhóm thực phẩm nào. Thay vào đó, tôi ăn nhiều protein hơn, chọn carb phức hợp và không sợ chất béo lành mạnh", cô giải thích. Nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition năm 2024 chỉ ra chế độ ăn giàu protein (1,6-2,2g/kg trọng lượng cơ thể) giúp duy trì khối lượng cơ trong quá trình giảm cân, đặc biệt quan trọng với phụ nữ sau sinh.

Bên cạnh dinh dưỡng, mẹ hai con tập trung vào tập Pilates. Pilates là phương pháp tập luyện tập trung vào tăng cường cơ lõi (cơ bụng, lưng, sàn chậu), giúp cải thiện tư thế, sự linh hoạt, và sức mạnh của cơ thể, đồng thời mang lại sự thư giãn tinh thần.

"Mọi người thường nghĩ Pilates chỉ là stretching nhẹ nhàng, nhưng khi bạn thực sự tập trung vào từng cử động, từng nhịp thở, nó trở thành bài tập sức mạnh cực kỳ hiệu quả", Bethanie nói.

Các nghiên cứu gần đây từ Đại học Y Harvard xác nhận hiệu quả của Pilates trong việc cải thiện sức mạnh cơ lõi. Trong một thử nghiệm kéo dài 12 tuần, những người tập Pilates đều đặn cải thiện sức mạnh cơ bụng 21% và giảm chu vi vòng eo 1,8 cm trung bình.

Bà mẹ hai con trước và sau giảm cân. Ảnh: TikTok @bethaniekendra

"Tuần thứ 8, tôi bắt đầu thấy sự khác biệt", Bethanie nhớ lại khoảnh khắc bước ngoặt. Cô thực hiện tất cả bài tập trong không gian hẹp của căn hộ, theo các video YouTube miễn phí.

"Tôi tập vào lúc 5h30 sáng, trước khi các con thức dậy, 20-30 phút - đó là tất cả những gì tôi có, nhưng đó cũng là tất cả những gì tôi cần", mẹ hai con cho hay.

Bethanie cho biết cô còn đi đủ 10.000 bước mỗi ngày, kèm 2 buổi tập cardio nặng như leo thang bộ hoặc đi bộ lên dốc trên máy chạy mỗi tuần

Đoạn video đăng trên tài khoản TikTok @bethaniekendra của cô đã nhanh chóng lan truyền với hơn 87.000 lượt xem, và nhiều người đã gửi lời cảm ơn cô vì những lời khuyên giảm cân hữu ích. "Bạn đã chứng minh rằng không cần thẻ gym đắt đỏ để có thân hình đẹp", một người viết.

Hoàng Dung (Theo The Sun)