Bí quyết giữ hôn nhân 56 năm của Dolly Parton

MỹDanh ca Dolly Parton thường dậy sớm, ăn mặc gợi cảm, nấu bữa sáng cho chồng dù cả hai đã ở tuổi thất thập cổ lai hy.

"Tôi thích ăn diện cho chồng (Carl Thomas Dean) ngắm", huyền thoại dòng nhạc đồng quê nói trên E! News hôm 26/1. "Hàng ngày, tôi trang điểm, làm tóc. Tôi luôn ăn mặc tử tế khi ra ngoài và cũng sẽ không xuề xòa lúc ở nhà. Không ai muốn âu yếm một người luộm thuộm cả! Tôi rất quan trọng việc trở nên đẹp nhất có thể trong mắt chồng. Đó là một trong những bí quyết giúp cuộc hôn nhân mặn nồng".

Dolly Parton (trái) cưới doanh nhân Carl Thomas Dean năm 1966, không có con chung. Ảnh: Oprah Daily

Dolly Parton cho biết hai người luôn tìm cách khiến cuộc sống vợ chồng không bị nhàm chán. Năm ngoái, ở tuổi 75, nữ ca sĩ thực hiện bộ ảnh trong trang phục Playboy Bunny cho tờ tạp chí phái mạnh. "Dean luôn thích những buổi chụp hình như vậy. Vì vậy, hôm sinh nhật chồng, tôi diện nguyên bộ đồ đó và dậy sớm nấu bữa sáng cho chồng. Anh ấy đã rất phần khích", Parton nói tiếp.

Tuy nhiên, Carl Thomas Dean đôi khi không chăm chút ngoại hình, khiến bà thất vọng. "Thỉnh thoảng, tôi về nhà và thấy chồng nằm ngủ ngáy trên ghế với bộ dạng lười nhác. Tôi lúc đó chỉ ước có người thứ ba nào đó cướp anh ấy đi", Parton đùa trong cuộc phỏng vấn với E! News.

Dolly Parton diện trang phục của mẫu Playboy trong sinh nhật chồng năm 2021. Ảnh: Dolly Parton Twitter

Dolly Parton sinh năm 1946, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất tại Mỹ trong thế kỷ 20. Bà gây dựng tên tuổi với sự nghiệp nhạc đồng quê và bán hơn 100 triệu bản thu toàn cầu. Trong sự nghiệp, Parton sáng tác hơn 3.000 ca khúc và có nhiều bản hit như I Will Always Love You, Jolene, Coat of Many Colors... Ngoài ra, bà góp mặt trong hơn 50 dự án phim và kịch, nhận đề cử nhiều giải thưởng diễn xuất như Oscar, Quả Cầu Vàng, Tony...

Năm 1966, bà cưới người bạn cùng quê Carl Thomas Dean - chủ một doanh nghiệp xây dựng ở Tennessee. Hơn năm thập niên bên nhau, Dean hiếm khi suốt hiện cùng vợ tại các sự kiện giải trí. Parton từng đùa rằng chồng chỉ dự một đêm nhạc trong suốt sự nghiệp của bà. Tuy nhiên, bà khen ngợi Dean là người lãng mạn, thường tổ chức các bữa tiệc bất ngờ tặng vợ.

Dolly Parton - "I Will Always Love You" - 1974 Dolly Parton hát "I Will Always Love You". Video: Dolly Parton Youtube

Phương Mai