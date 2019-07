‘I Will Always Love You’ - tình ca đi cùng năm tháng

Với ca từ, giai điệu đẹp, ca khúc vẫn được người nghe yêu thích sau gần nửa thế kỷ.

Gần đây, I Will Always Love You gây chú ý trở lại khi xuất hiện trong một đoạn của bộ phim Spiderman: Far From Home để tưởng nhớ những anh hùng đã tử nạn. Nhiều người chia sẻ ca khúc trên các mạng xã hội. Trên nền tảng Youtube, dưới phần bình luận MV, nhiều khán giả cho biết họ tìm nghe lại sau khi xem phim.

I Will Always Love You được sáng tác và thể hiện lần đầu tiên bởi huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton. Năm 1967, ca sĩ người Mỹ Porter Wagoner giới thiệu Dolly Parton trong show truyền hình The Porter Wagoner Show. Hai người phát hành đĩa đơn The Last Thing on My Mind thành công và trở thành đôi song ca được khán giả yêu thích suốt những năm cuối thập niên 1960. Đầu thập niên 1970, Dolly muốn rời khỏi chương trình, hoạt động nghệ thuật độc lập. Cả hai đã tranh cãi gay gắt về chuyện này, Porter không muốn nghe Dolly giải thích và nghĩ rằng cô là người phụ bạc. Nữ ca sĩ quay trở về nhà, quyết định viết ca khúc I Will Always Love You dành tặng Porter để nhắn nhủ cô trân trọng bảy năm họ cộng tác và luôn mong điều tốt đẹp nhất cho anh. Ca khúc được đưa vào album Jolene của cô năm 1974.

Dolly Parton - "I Will Always Love You" - 1974 Dolly Parton thể hiện ca khúc "I Will Always Love You" năm 1974.

Năm 1982, Dolly thu âm một phiên bản khác dành cho bộ phim The Best Little Whorehouse In Texas. Ca khúc nhanh chóng đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Country Chart. Một thập kỷ sau đó, nữ ca sĩ Whitney Houston tiếp tục hát lại I Will Always Love You. Ca khúc được chọn làm nhạc phim chủ đề cho tác phẩm điện ảnh đầu tiên Whitney tham gia – The Bodyguard. Theo thống kê của Nielsen Music, I Will Always Love You giành vị trí No.1 trong 14 tuần trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, bán được 3,1 triệu bản và trở thành single bán chạy nhất năm chỉ trong chín tuần.

MV 'I Will Always Love You' - Whitney Houston MV "I Will Always Love You" - Whitney Houston.

Trong phim, Whitney thủ vai Rachel Marron – một ca sĩ xinh đẹp và nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. Cũng vì đó, nhiều người ganh ghét, luôn hăm dọa cuộc sống riêng của Rachel. Những người thân thiết nhất cũng âm mưu ám sát cô. Frank (Kevin Costner đóng) được thuê làm vệ sĩ cho Rachel khi cô bị đe dọa. Anh thường xuyên có mặt bên cạnh nữ ca sĩ và dần trở nên thân thiết. Sự gần gũi trong cuộc sống khiến anh đem lòng yêu Rachel, nhưng vẫn chỉ luôn lặng lẽ bên cô với vai trò một vệ sĩ. Sau khi công chiếu, The Bodyguard thành công vang dội. Ca khúc nhạc phim I Will Always Love You làm lay động hàng triệu con tim trên khắp thế giới và đưa tên tuổi Whitney Houston vang xa. Bài hát giành giải "Ca khúc R&B của năm" tại lễ trao giải Soul Train Music Award 2992 và giải Grammy "Ghi âm của năm", "Màn trình diễn vocal Pop nữ xuất sắc" năm 1993.

Kevin Costner và Whitney Houston trong phim "The Bodyguard".

Whitney Houston qua đời đột ngột năm 2012. Chỉ vài giờ sau khi tin tức về cái chết của cô xuất hiện trên báo chí, I Will Always Love You trở thành ca khúc đứng đầu trên bảng xếp hạng Itunes của Mỹ. Cùng tuần đó, ca khúc nhanh chóng quay trở lại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và giành vị trí thứ bảy. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam hát lại ca khúc này để tri ân tài năng âm nhạc đã khuất.

Trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng, đây là ca khúc mang lại thành công cho nhiều ngôi sao trẻ. Nữ ca sĩ Leona Lewis chiến thắng The X Factor 2006 của Anh với phần trình diễn I Will Always Love You. Jessi J giành quán quân China’s Singer 2018 khi thể hiện ca khúc này trong đêm chung kết. Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên 2012 - Hương Tràm - gây ấn tượng với giọng hát đầy nội lực khi chọn ca khúc này ngay vòng Giấu mặt. Bản cover của cô bé Laura 13 tuổi người Australia khi tham gia The Voice Kids 2013 của Đức trên Youtube thu hút gần 190 triệu lượt xem. Đây được coi là video được xem nhiều nhất trên nền tảng Youtube của một nghệ sĩ người Australia.

Laura hát "I will always love you" - The Voice Kids 2013 Laura hát trong chương trình The Voice Kids 2013 của Đức.

I Will Always Love You thường bị lầm tưởng hát về tình yêu hạnh phúc và được bật trong các dịp như đám cưới, tiệc cuối năm... Nhưng khi sáng tác ca khúc cho Porter, Dolly muốn thể hiện như một lời chia tay, kết thúc hành trình âm nhạc kéo dài bảy năm của họ. Sau 45 năm, I Will Always Love You vẫn mang một sức sống mạnh mẽ. Mỗi lần giai điệu quen thuộc của ca khúc được vang lên đều đánh thức tâm hồn và cảm xúc nhiều thế hệ người yêu nhạc:

Bittersweet memories

That is all I'm taking with me

So goodbye

Please don't cry

We both know I'm not what you... You need

(Những ký ức ngọt ngào và cay đắng

Tôi sẽ luôn mang theo

Xin tạm biệt

Xin anh đừng khóc

Hai ta đều biết tôi không là điều tốt nhất cho anh)

Trong ca khúc, người ra đi hiểu rằng chia tay dù có đau buồn, nhưng sẽ mở ra những cánh cửa khác tốt đẹp hơn. Dù chủ động ra đi, người này vẫn luôn mang theo những kỷ niệm trong quãng thời gian gắn bó và mong người kia tiếp tục sống một cuộc đời với nhiều hy vọng, hạnh phúc.

I hope life treats you kind

And I hope you have all you've dreamed of

And I wish you joy and happiness

But above all this I wish you love

And I... Will always love you

I... Will always love you

I, I will always love

You...

(Tôi hy vọng cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp

Và tôi cũng mong anh có được mọi điều mơ ước

Và tôi ước anh có nhiều niềm vui và hạnh phúc

Nhưng trên tất cả, tôi ước anh có tình yêu

Và tôi... sẽ luôn yêu anh

Tôi sẽ luôn yêu anh

Tôi sẽ luôn yêu anh...)

Thu Thảo