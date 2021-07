Danh ca Dolly Parton (75 tuổi) tái hiện bộ Playboy bà mặc thời xưa để mừng sinh nhật chồng.

Parton đăng video đeo bờm tai thỏ, mặc áo bó sát cơ thể, kèm dòng viết trên trang cá nhân: "Xin chào! Hôm nay là ngày 20/7, sinh nhật chồng tôi - Carl. Có lẽ các bạn đang thắc mắc tại sao tôi mặc như thế này. Vì đó là sinh nhật của chồng tôi mà".

Dolly Parton trên bìa Playboy năm 1978 và hiện tại. Ảnh: Playboy, Twitter Dolly Parton.

Kết thúc video, bà nói vui: "Playboy nên trả tiền cho tôi để chụp bộ ảnh mới nhưng hãy hỏi xem người hâm mộ có đồng ý không đã".

Trang phục của Dolly Parton tái hiện trang bìa Playboy tháng 10/1978 mang tính biểu tượng của bà. Trong vô số mỹ nhân nổi tiếng, bà là ca sĩ nhạc đồng quê đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí này.

Dolly Parton mặc đồ Playboy ở tuổi 75 Dolly Parton chúc mừng sinh nhật chồng. Video: Twitter Dolly Parton.

Nữ ca sĩ nói với Pagesix: "Trước đây tôi từng nói sẽ chụp hình trên Playboy khi 75 tuổi. Chà, tôi đã 75 tuổi. Chồng tôi luôn yêu thích trang bìa đó, nên tôi đã cố gắng nghĩ ra điều gì đó để làm cho anh ấy hạnh phúc. Anh ấy vẫn nghĩ tôi là một cô gái nóng bỏng sau 57 năm chung sống".

Kết hôn từ tháng 5/1966, Dolly Parton và Carl Thomas Dean là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí, được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc.

Vợ chồng ca sĩ Dolly Parton. Ảnh: ABACA.

Dolly Parton sinh năm 1946, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Bà là một trong những ca sĩ nhạc đồng quê thành công nhất với 26 đĩa đơn đứng ở vị trí thứ nhất và 42 album đứng ở top 10 trong bảng xếp hạng album nhạc đồng quê của Billboard. Bà là tác giả và cũng là người thể hiện đầu tiên I Will Always Love You - ca khúc kinh điển từng được cố diva Whitney Houston thể hiện trong phim The Bodyguard năm 1992. Tên của bà được đặt cho chú cừu Dolly - động vật có vú được nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới.

Họa Mi (theo Pagesix)