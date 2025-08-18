Bí quyết giữ gìn hôn nhân của Dương Tử Quỳnh

Minh tinh Dương Tử Quỳnh khen chồng - doanh nhân Jean Todt - lãng mạn, sẵn sàng tính thời gian bên vợ bằng giờ phút, không chỉ theo năm.

Trên People ngày 17/8, Dương Tử Quỳnh, 63 tuổi, nói về cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân Jean Todt, 79 tuổi, sau hai năm kết hôn. Cả hai kỷ niệm cưới hôm 27/7 nhưng đã yêu nhau từ năm 2004. Tháng 7 năm ấy, diễn viên nhận lời cầu hôn, hơn một tháng sau khi hai người gặp nhau lần đầu tại Giải đua xe F1 ở Thượng Hải.

Dương Tử Quỳnh đăng ảnh kỷ niệm ngày cưới bên chồng. Trò chuyện với People, cô cho biết vướng lịch trình bay trùng dịp này. Ảnh: Instagram/ Dương Tử Quỳnh

Minh tinh Malaysia cho biết vợ chồng luôn xem "mỗi ngày như ngày kỷ niệm", không đợi đến "một ngày đặc biệt để ăn mừng". Cô mô tả chồng là người lãng mạn, không tính thời gian yêu nhau bằng năm. "Anh ấy nói rằng chúng tôi đã bên nhau khoảng 7.000 ngày. Nếu tôi thực sự hỏi, anh ấy cũng sẽ cho tôi biết bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút", Dương Tử Quỳnh nói.

Theo People, kiểu đánh dấu số ngày yêu này từng được cặp sao áp dụng khi thiết kế thiệp cưới. Trong đó, cả hai nhắc lại cột mốc lần đầu gặp gỡ, đếm đến ngày hôn lễ diễn ra ở Geneva là 6.992. Tháng 12 cùng năm, vợ chồng tổ chức lễ cưới lần hai tại quê nhà Ipoh, Malaysia của Dương Tử Quỳnh.

Vợ chồng Dương Tử Quỳnh trong đời thường. Ảnh: Instagram/ Dương Tử Quỳnh

Ngoài ra, diễn viên cho biết chồng thông cảm lịch trình bận rộn của cô, cảm thấy may mắn vì có bạn đời ủng hộ. "Tôi yêu công việc. Đây là đam mê của tôi. Chồng chẳng bao giờ trách tôi không dành nhiều thời gian cho anh. Đôi khi tôi buộc phải làm vậy, nhưng anh ấy vẫn thấu hiểu", diễn viên nói thêm.

Bên nhau hơn 20 năm, cặp sao không có con chung nhưng Dương Tử Quỳnh vẫn tìm thấy niềm vui bên sáu con đỡ đầu, nhiều cháu trai và cháu gái. Dù chưa từng làm mẹ, cô được làm bà nội sau khi Nicolas Todt - con riêng ông Jean Todt - đón con trai đầu lòng đầu năm 2024.

Trên The Times năm 2024, nghệ sĩ nói từng đau lòng vì không thể sinh con nhưng học cách chấp nhận để không sống trong hối tiếc. Trước Jean Todt, cô cưới đại gia Hong Kong Phan Địch Sinh lúc sự nghiệp đang phát triển. Khi ấy, Dương Tử Quỳnh thử nhiều cách để mang thai vì muốn giúp chồng cũ có con nối dõi, nhưng không thành công. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hôn nhân đổ vỡ. Năm 1992, hai người ly hôn nhưng vẫn làm bạn. Cô là mẹ đỡ đầu của con gái lớn Phan Địch Sinh với vợ sau.

Dương Tử Quỳnh bế cháu nội Diễn viên Dương Tử Quỳnh bế cháu nội Maxime. Video: Instagram Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong gia tộc người Malaysia gốc Hoa. Năm 1983, cô đoạt ngôi vị Hoa hậu Malaysia, từ đó vào làng giải trí. Người đẹp chứng tỏ sự gan dạ khi đóng thế ở loạt phim hành động như Câu chuyện cảnh sát 3, Chuyện của A Kim, Hoàng gia sư tỉ, Vịnh Xuân.

Năm 1997, Dương Tử Quỳnh tỏa sáng trong phim Hollywood Tomorrow Never Dies. Trong 40 năm sự nghiệp, cô lần đầu giành tượng vàng hạng mục Nữ chính xuất sắc ở Oscar 2023 nhờ màn thể hiện trong Everything Everywhere All at Once. Năm 2024, cô trở lại màn ảnh với phim điện ảnh Wicked (2024), đóng cùng ca sĩ Ariana Grande và diễn viên Cynthia Erivo. Dự án mới nhất của cô là tham gia lồng tiếng Na Tra 2 bản tiếng Anh, dự kiến ra rạp ngày 22/8.

Jean Todt sinh năm 1946, từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA). Ông trải qua một đời vợ, có con trai riêng trước khi đến với Dương Tử Quỳnh.

Phương Thảo (theo People)