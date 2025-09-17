Bí quyết duy trì bộ não trẻ trung

Giữ tâm trí hoạt động, kiểm soát hơi thở và duy trì tình bạn là "đơn thuốc" cho bộ não trẻ trung, sắc bén.

Trong nỗ lực duy trì sự trẻ trung, nhiều người chỉ chú trọng vẻ ngoài, nhưng giữ bộ não khỏe mạnh mới là chìa khóa. Sa sút trí tuệ, nguyên nhân hàng đầu gây khuyết tật ở người lớn tuổi, ảnh hưởng đến 57 triệu người toàn cầu năm 2021, với gần 10 triệu ca mới mỗi năm.

Tiến sĩ Prashant Katakol, chuyên gia giải phẫu thần kinh tại Bangalore, Ấn Độ, chia sẻ 3 thói quen đơn giản giúp giữ bộ não sắc bén và trẻ trung.

Thử thách não bộ

Để duy trì bộ não sắc bén và trẻ trung, hãy liên tục sử dụng và thử thách nó. "Bộ não phát triển nhờ thử thách. Hãy học kỹ năng mới, giải ô chữ hoặc thử đường đi khác mỗi ngày", ông chia sẻ trên Instagram.

Nghiên cứu chỉ ra rằng chơi ô chữ thường xuyên có thể trì hoãn suy giảm trí nhớ tới 2,5 năm. Các trò chơi như Sudoku hoặc hoạt động kích thích trí óc khác cũng mang lại lợi ích tương tự.

Các trò chơi như Sudoku giúp duy trì bộ não sắc bén và trẻ trung Ảnh: The Science Explorer

Thở đúng cách

Các bài tập thở không chỉ đơn giản mà còn rất quan trọng để giữ bộ não khỏe mạnh, theo tiến sĩ Katakol.

"Tôi dạy bệnh nhân bài tập thở yoga đơn giản: ngồi thoải mái, tập trung giữa hai lông mày, hít vào 4 nhịp, giữ hơi 4 nhịp, thở ra 4 nhịp", ông chia sẻ. Kỹ thuật này giúp làm dịu tâm trí, trẻ hóa não bộ.

Các hoạt động chánh niệm như thiền hoặc yoga cũng mang lại lợi ích tương tự, hỗ trợ duy trì sự sắc bén và trẻ trung cho trí óc.

Kết nối xã hội

Theo tiến sĩ Katakol, bộ não phát triển nhờ các mối quan hệ, sự cô lập có thể gây hại nghiêm trọng. "Hãy xây dựng vòng tròn kết nối, cô lập tổn thương não bộ như thực phẩm không lành mạnh", ông nhấn mạnh.

Gọi điện cho bạn bè, tham gia nhóm hoặc câu lạc bộ đọc sách không chỉ cải thiện tâm trạng mà còn tăng cường chức năng não. Dành thời gian mỗi ngày cho các hoạt động xã hội là cách đơn giản để giữ trí óc sắc bén và trẻ trung.

"Giữ tâm trí hoạt động, kiểm soát hơi thở và duy trì tình bạn là 'đơn thuốc' cho bộ não trẻ trung", ông nói. Chìa khóa nằm ở sự nhất quán - thực hiện các bước nhỏ như thử thách trí tuệ, tập thở và kết nối xã hội mỗi ngày để đạt hiệu quả tối đa.

Mỹ Ý (Theo Times of India)