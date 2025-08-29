Bị muỗi chích sưng da có mắc viêm não Nhật Bản?

Tôi thường xuyên bị muỗi đồng ruộng chích gây sưng da, đỏ tấy thì có dễ mắc bệnh viêm não Nhật Bản không? (Mai Phương, 35 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Bệnh viêm não Nhật Bản lây theo đường máu, do hơn 30 loại muỗi là trung gian truyền bệnh, trong đó muỗi Culex (còn gọi là muỗi đồng ruộng) là phổ biến. Muỗi sau khi hút máu các loại chim và gia súc như lợn, trâu, bò, ngựa... sẽ truyền bệnh sang người qua các vết muỗi đốt.

Bạn thường xuyên bị muỗi chích gây sưng da, đỏ tấy, thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc viêm não Nhật Bản. Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, việc di chuyển, giao thương, du lịch thuận lợi và phát triển, khả năng tiếp xúc và nhiễm bệnh cũng sẽ tăng lên.

Viêm não Nhật Bản là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính hệ thần kinh trung ương do virus viêm não Nhật Bản gây ra. Bệnh có diễn biến nặng, nguy cơ tử vong và di chứng cao. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong lên đến 30%. Trường hợp sống sót có đến 50% gặp phải di chứng nặng nề như: điếc, liệt, rối loạn tâm thần, rối loạn vận động, giảm khả năng giao tiếp, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, công việc...

Vùng da sưng, đỏ tấy khi bị muỗi đốt, tăng nguy cơ mắc các bệnh do muỗi như viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, sốt vàng, bệnh zika... Ảnh: NVCC

Ngoài viêm não Nhật Bản, bị muỗi chích cũng có nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh như sốt rét, sốt vàng, bệnh zika... Do đó bạn không nên chủ quan, nên đi khám, thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng sưng da, đỏ tấy.

Bạn cũng nên tránh để muỗi đốt như mặc quần áo dài, ngủ màn ngay cả ban ngày; cần thường xuyên xịt hóa chất diệt muỗi, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, nơi ở sạch sẽ để muỗi không có nơi cư trú. Khi ra đồng, dọn dẹp chuồng trại, cho gia súc gia cầm ăn cần có đồ bảo hộ nhằm tránh muỗi chích. Bạn cũng nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, ăn chín, uống chín. Khi có các triệu chứng như sốt, đau đầu, lơ mơ... cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, bệnh viêm não Nhật Bản có thể phòng ngừa nhờ vaccine, với ba loại của Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, có trong tiêm chủng mở rộng và dịch vụ. Mỗi loại có phác đồ và lịch nhắc khác nhau, sớm nhất tiêm cho người từ 9 tháng tuổi. Trong đó, loại của Việt Nam cần tiêm nhắc một mũi mỗi ba năm sau lịch tiêm ba mũi cơ bản. Người dân có thể chuyển đổi, tiêm kết hợp các loại vaccine để tuân thủ lịch tiêm nhắc tốt hơn.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC