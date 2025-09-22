Bí mật đằng sau mái tóc bạch kim của Alcaraz

Không lâu sau khi vô địch Mỹ Mở rộng 2025, Carlos Alcaraz cùng đội ngũ huấn luyện của anh đã thực hiện lời hứa thay đổi diện mạo.

Ba giờ trước trận ra quân Mỹ Mở rộng 2025 gặp Reilly Opelka, hình ảnh cái đầu cạo trọc của Alcaraz lan truyền khắp thế giới, tràn ngập trên mạng xã hội. "Thủ phạm", theo chính xác nhận của tay vợt gốc Murcia, chính là anh trai Alvaro của anh.

"Tóc tôi dài, tôi muốn cắt ngắn, nhưng anh ấy dùng sai máy cạo, và cuối cùng, cách tốt nhất là... cạo sạch luôn", Alcaraz từng tiết lộ sau trận thắng Opelka. "Vài ngày nữa tóc sẽ mọc lại và ổn thôi. Có người thích, có người không, nhưng tôi thấy buồn cười với những phản ứng này. Chuyện là vậy, giờ thì tôi chẳng làm gì được nữa".

Carlos Alcaraz đánh bóng sau lưng, khiến Arthur Rinderknech bị bất ngờ, đưa bóng rúc lưới trong trận vòng 1/8 Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York ngày 30/9/2025. Ảnh: AFP

Thời điểm tay vợt 22 tuổi "xuống tóc", ngày 24/8, anh còn quyết định cá cược với toàn bộ đội ngũ của mình: nếu vô địch giải đấu ở New York, anh và tất cả các thành viên phải cùng thay đổi diện mạo. Mỗi người có ba lựa chọn cho lời hứa này: nhuộm tóc bạch kim, làm highlight tóc (nhuộm một vào lọn tóc để tạo điểm nhấn) hoặc cạo tóc nhưng không cạo trọc hoàn toàn.

Ngày 6/9, với nụ cười rạng rỡ sau khi đánh bại Novak Djokovic ở bán kết, Alcaraz hé lộ trong phần phỏng vấn sau trận: "Nếu tôi vô địch, một kiểu tóc mới sẽ còn ấn tượng hơn nữa, các bạn sẽ thấy bất ngờ cho mà xem".

Ngày 8/9, tay vợt Tây Ban Nha chính thức lên ngôi Mỹ Mở rộng lần hai và cũng là Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp. Nói được làm được, anh chỉ mất một ngày để thực hiện lời hứa. Ngay sau khi hạ cánh trở về quê nhà El Palmar, Alcaraz đến tiệm cắt tóc, gặp lại người thợ quen thuộc Victor – người từng làm nghề lọc đùi lợn muốn jamon ở Murcia trước khi cầm kéo và mở tiệm. Trong thời gian diễn ra Roland Garros, anh này đã bay sang Paris để cạo tóc mai, gáy và tỉa râu cho Alcaraz.

Victor làm tóc bạch kim cho Alcaraz Victor làm tóc cho Alcaraz.

Qua tay người thợ lành nghề thay vì anh trai, hình ảnh mới với mái tóc bạch kim của Alcaraz một lần nữa gây sốc cho cả thế giới. Victor đã đăng bài trên Instagram, khoe mái tóc mới của khách hàng thân thiết.

"Anh chàng này đã giữ lời hứa! Trở lại số một thế giới với diện mạo mới! Điên rồ thật!", người thợ này viết. Và với diện mạo này, Alcaraz lên đường đến San Francisco, Mỹ để tham dự Laver Cup.

Đến lượt các thành viên trong đội ngũ của Alcaraz cũng phải giữ lời. Tất cả đều mang một diện mạo mới trước khi lên máy bay trở lại Mỹ dự Laver Cup 2025. Juanjo Moreno, chuyên gia vật lý trị liệu của Alcaraz, cũng chọn nhuộm tóc bạch kim. Albert Molina, người đại diện của tay vợt 22 tuổi, chọn cạo tóc, tương tự anh trai Alvaro Alcaraz, người thường đóng vai trò làm "quân xanh" trong luyện tập. Juanjo Lopez, bác sĩ riêng của nhà vô địch sáu Grand Slam, cũng xuất hiện với kiểu tóc cạo nửa đầu đầy mới lạ.

Carlos Alcaraz giao bóng trong trận đánh đôi cùng Casper Ruud thuộc tuyển châu Âu gặp Reilly Opelka - Alex Michelsen của tuyển Thế giới tại Laver Cup 2025 trên sân Chase Center San Francisco, California, Mỹ ngày 21/9/2025. Ảnh: AFP

Laver Cup 2025, kỳ thứ tám của giải, diễn ra ở Chase Center, San Francisco, Mỹ từ ngày 19 đến 21/9. Lần đầu tiên sân chơi này không có sự dẫn dắt của hai huyền thoại Bjorn Borg hoặc John McEnroe, những người đã đứng đầu các đội kể từ khi giải ra đời năm 2017. Năm nay, Yannick Noah đảm nhận vai trò đội trưởng Đội châu Âu, với Tim Henman làm đội phó. Ở phía bên kia, Andre Agassi sẽ dẫn dắt Đội Thế giới, với sự hỗ trợ của Patrick Rafter.

Đội hình Đội châu Âu gồm Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik và Flavio Cobolli. Trong khi, Đội Thế giới được dẫn dắt bởi Taylor Fritz, cùng với Alex de Minaur, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen và Reilly Opelka.

Chức vô địch Laver Cup 2025 thuộc về Đội Thế giới với chiến thắng chung cuộc 15-9 trước Đội châu Âu - quán quân kỳ giải 2024. Alcaraz thắng Francisco Cerundolo 6-2, 6-1 trong trận đơn ngày thi đấu cuối 21/9, nhưng đủ để giúp Đội châu Âu bảo vệ danh hiệu.

Hà Phương tổng hợp