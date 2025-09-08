Alcaraz vô địch Mỹ Mở rộng 2025

MỹTay vợt Carlos Alcaraz thắng Jannik Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 ở chung kết Mỹ Mở rộng, qua đó chiếm luôn vị trí số một thế giới của kình địch.

Cuộc đọ sức ở Arthur Ashe hôm 7/9 đánh dấu lần đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở có cùng hai tay vợt đối đầu ở ba trận chung kết Grand Slam trong một năm. Alcaraz thắng ở Roland Garros và Mỹ Mở rộng, để dẫn 10-5 về tỷ số đối đầu trực tiếp với Sinner. Trong đó, tay vợt Tây Ban Nha thắng bảy trong tám lần chạm trán gần nhất.

Alcaraz cho thấy phong độ hủy diệt từ đầu giải, khi toàn thắng tất cả các set và chỉ mất hai game giao trước chung kết. Trong hơn ba giờ thi đấu với Sinner, Alcaraz gần như có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với trái bóng. Tay vợt 22 tuổi giao bóng xuất sắc, đánh thuận tay uy lực với độ chính xác gần như tuyệt đối. Anh cũng cho thấy lối chơi biến hóa đa dạng, liên tục thay đổi tốc độ, độ xoáy và quỹ đạo bóng. Nhờ đó, Sinner luôn bị đặt vào trạng thái mất cân bằng, không thể tìm thấy nhịp độ thi đấu quen thuộc để phát huy lối đánh mạnh mẽ từ cuối sân.

Alcaraz (trái) và Sinner trên bục nhận giải ở Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ hôm 7/9. Ảnh: Reuters

Trận đấu kinh điển giữa hai "gã khổng lồ mới" của quần vợt bất ngờ bị chi phối bởi sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Suốt đêm trước trận, sân Arthur Ashe bị bao quanh bởi hàng rào an ninh nghiêm ngặt như ở sân bay. Khi người hâm mộ bắt đầu xếp hàng vào sân, họ được giám sát chặt chẽ bởi lực lượng an ninh.

Chiếc cup đơn nam được đặt trong phòng VIP cạnh ông Trump, điều vốn không nằm trong quy trình thông thường. Khi hình ảnh Tổng thống Mỹ được chiếu lên màn hình lớn sau set đầu tiên, phần lớn khán giả trên khán đài la ó.

Liên đoàn Quần vợt Mỹ (USTA) bối rối vì vấn đề an ninh. Do thủ tục kiểm tra quá nghiêm ngặt, hàng người chờ vào sân kéo dài khắp khuôn viên giải, khiến trận chung kết phải lùi xuống hơn nửa giờ so với dự kiến. Khi bóng bắt đầu lăn, vẫn còn hàng nghìn khán giả chưa kịp ngồi vào chỗ, thậm chí hàng trăm người vẫn bị kẹt bên ngoài ở set hai.

Không ai mong chờ màn tái đấu chung kết Roland Garros và Wimbledon nhiều như Alcaraz. Tay vợt Tây Ban Nha nhập cuộc hứng khởi, phô diễn trọn vẹn sự toàn diện trong lối chơi. Anh duy trì phong độ giao bóng ấn tượng suốt giải, đồng thời áp đảo hoàn toàn và kiểm soát thế trận nhờ những cú thuận tay biến hóa.

Điểm nhấn trong màn trình diễn của Alcaraz là khả năng bung ra nhiều lớp kỹ thuật khác nhau, buộc Sinner phải đối mặt với những pha bóng khó lường. Alcaraz làm khó đối thủ bằng những cú cắt bóng chìm, những pha lên lưới bất ngờ, các cú đánh thay đổi quỹ đạo liên tục và cả những pha bỏ nhỏ tinh tế.

Alcaraz mừng chiến thắng ở chung kết Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ hôm 7/9. Ảnh: Reuters

Trời mưa khiến mái che sân đóng lại, điều vốn được coi là lợi thế cho Sinner nhờ mặt sân trong nhà kín gió, nhưng Alcaraz vẫn đặt dấu ấn bằng set mở màn hoàn hảo với tỷ số 6-2.

Sau hơn một giờ chịu áp lực lớn, Sinner bắt đầu trở lại ở game giao bóng của Alcaraz lúc tỷ số là 1-2 trong set hai. Anh khép lại một điểm số xuất sắc bằng cú vô-lê ngắt bóng để dẫn 30-0 rồi bẻ game trắng.

Alcaraz chỉ mắc hai lỗi đánh hỏng trong set đầu, nhưng sang set hai, con số này là 10. Sinner thắng 73% điểm giao bóng một để giữ game giao đến hết set, thắng 6-3 và quân bình tổng tỷ số. Đây cũng là set thua đầu tiên của Alcaraz tại giải, khiến anh không thể đi vào lịch sử với tư cách người đầu tiên vô địch mà toàn thắng các set.

Hai tháng trước tại Wimbledon, Sinner cũng từng thua set mở màn nhưng lội ngược dòng thắng liền ba set. Tuy nhiên, kịch bản đó không lặp lại. Alcaraz lập tức lấy lại thế trận, khôi phục khả năng giao bóng, sự biến hóa trong cú quả và kiểm soát những đường bóng cuối sân. Sau khi sớm thắng game đỡ bóng, anh cuốn phăng đối thủ và thắng 6-1 trong set ba.

Trong thế đường cùng, Sinner chiến đấu kiên cường đến cuối. Anh giành chiến thắng trong nhiều pha bóng giằng co nghẹt thở đặc trưng của cặp đấu này, trong đó có tình huống cứu break-point ở game đầu set bốn bằng cú vô-lê tuyệt hảo khiến các khán giả phải đứng dậy.

Nhưng khi Alcaraz đạt phong độ thăng hoa và thi đấu với sự thoải mái tuyệt đối, lối chơi của anh vươn đến đẳng cấp mà không ai có thể chạm tới. Anh thắng 6-4 trong set bốn để khép lại trận chung kết sau hai giờ 44 phút.

Alcaraz kết thúc giải đấu hoàn hảo bằng chiến thắng trước kình địch lớn nhất, ngắt mạch 27 trận thắng liên tiếp của Sinner ở major sân cứng. Anh có tới 42 winner trong cả trận, gấp đôi Sinner. Alcaraz chỉ thua chín điểm ở giao bóng một - thông số cho thấy sự áp đảo của tay vợt Tây Ban Nha trong những game giao. Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp giúp Alcaraz chiếm đỉnh bảng ATP của Sinner, lần đầu trở lại vị trí số một thế giới sau hai năm.

Vy Anh