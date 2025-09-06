Alcaraz hạ Djokovic ở bán kết Mỹ Mở rộng

MỹHạt giống số hai Carlos Alcaraz thắng đàn anh Novak Djokovic 6-4, 7-6(4), 6-2 để lần thứ hai vào chung kết Mỹ Mở rộng.

Sau những thất bại ở chung kết Olympic Paris và tứ kết Australia Mở rộng 2025, Alcaraz phục thù thành công để lần đầu vào chung kết Grand Slam sân cứng từ sau Mỹ Mở rộng 2022. Anh sẽ gặp hạt giống số một Jannik Sinner hoặc Felix Auger-Aliassime ở trận đấu cuối cùng nội dung đơn nam tại sân Arthur Ashe.

Djokovic (trái) chúc mừng Alcaraz, sau trận bán kết Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York hôm 5/9. Ảnh:Reuters

Djokovic trước trận nói anh hy vọng phá vỡ kế hoạch tái đấu của Alcaraz và Sinner. Nhiệm vụ đó sớm trở nên khó khăn, khi tay vợt Serbia thua game giao đầu tiên. Điều đó giúp Alcaraz chơi tự tin hơn, dường như quên rằng anh chưa từng thắng Nole trên sân cứng trước đây.

Trong khi giao bóng là vũ khí sống còn của Djokovic những năm cuối sự nghiệp, Alcaraz đang có giải Grand Slam giao bóng hiệu quả nhất từ trước tới nay. Tay vợt Tây Ban Nha thắng tới 84% điểm bóng một và 54% điểm bóng hai, không mất game giao nào khi đấu Nole. Từ đầu giải, Alcaraz cũng chỉ thua đúng một game giao.

Djokovic nhiều lúc gây được áp lực cho đàn em, nhưng bất lực khi Alcaraz giao bóng quá tốt ở những điểm số quan trọng. Trong hai set đầu, hai điểm cuối mỗi set đều được định đoạt bởi những cú giao bóng của Alcaraz, giúp anh có được những điểm số chóng vánh để thắng set. Đó là hai điểm liên tiếp khi tỷ số là 5-4, 30-30 set một và hai điểm khác khi tay vợt 22 tuổi dẫn 5-4 ở tie-break set hai.

Hai free-point liên tiếp của Alcaraz ở loạt tie-break đó đã khiến tinh thần Djokovic chạm đáy. Anh thua ngược set hai sau khi sớm dẫn 3-0 và cống hiến nhiều pha bóng đẳng cấp cho các khán giả tại Arthur Ashe. Djokovic bước vào set ba với sự nặng nề và chán chường. Tay vợt 38 tuổi thua thêm hai game giao bóng, thất bại nhanh 2-6.

Alcaraz bước vào trận chung kết Grand Slam thứ ba liên tiếp, và là thứ tám trong sự nghiệp. Nếu tiếp tục thắng 3-0 ở chung kết, anh sẽ trở thành tay vợt nam đầu tiên không thua set nào ở một kỳ giải Mỹ Mở rộng.

Vy Anh