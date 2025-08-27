Bí mật đằng sau kiểu đi bộ 6-6-6 'làm mưa làm gió' trên TikTok

Phương pháp đi bộ "6-6-6" đang lan truyền trên TikTok với công thức đơn giản là 6 phút khởi động, 60 phút đi bộ nhanh, 6 phút thả lỏng.

Fox News hôm 22/8 cho biết trào lưu này thu hút hàng triệu lượt xem, với những chia sẻ về hiệu quả giảm cân mà không đòi hỏi các bài tập khắc nghiệt hay tốn thời gian ở phòng gym.

"Cá nhân tôi dùng việc đi bộ như một cách tái tạo năng lượng", huấn luyện viên Kollins Ezekh, Mỹ, chia sẻ, thêm rằng nó giúp đầu óc thông suốt, giảm căng thẳng và giữ cơ thể vận động ngay cả trong những ngày không tập nặng.

Theo các chuyên gia, đi bộ với tốc độ nhanh đưa cơ thể vào "vùng 2" - ngưỡng tập luyện cường độ thấp đến trung bình với nhịp tim đạt 60-70% mức tối đa. Bạn biết mình đang đi bộ nhanh khi cơ thể có cảm giác ấm lên, hơi thở gấp hơn bình thường nhưng vẫn có thể nói chuyện mà không bị hụt hơi. Tốc độ này thường đạt khoảng 5-7 km/giờ hoặc khoảng 100 bước mỗi phút. Để kiểm tra, bạn có thể sử dụng các thiết bị đeo thông minh hoặc ứng dụng theo dõi bước chân để đo tốc độ và nhịp tim, hoặc áp dụng bài kiểm tra "nói chuyện" để đánh giá.

Một giờ đi bộ theo phương pháp 6-6-6 đủ để tính vào khuyến nghị 150 phút hoạt động cường độ trung bình mỗi tuần của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia cũng cho thấy đi bộ thường xuyên cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp và hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

Người dân tập thể dục ven sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Sức hấp dẫn của phương pháp nằm ở tính dễ tiếp cận - chỉ cần một đôi giày tốt và một giờ đồng hồ. Điều này phù hợp với mọi độ tuổi, trình độ thể chất và lịch trình khác nhau. Tương tự trào lưu "12-3-30" trên máy chạy bộ, bài tập tập trung vào sự nỗ lực đều đặn thay vì cường độ cao.

Tuy nhiên, Ezekh cảnh báo người mới bắt đầu không nên tập quá sức và cần chú ý tư thế cũng như việc chọn giày phù hợp. "Tư thế và giày tập thực sự quan trọng", ông nhấn mạnh. Vị chuyên gia cũng lưu ý chỉ đi bộ không đáp ứng mọi nhu cầu thể chất - các bài tập rèn luyện sức mạnh và tăng cường sự linh hoạt vẫn cần thiết.

"Tôi xem trào lưu này như điểm khởi đầu, chứ không phải vạch đích. Hãy dùng nó để xây dựng sự nhất quán, sau đó bổ sung thêm các bài tập khác", Ezekh khuyên.

Hoàng Dung (Theo NYpost, Bored Panda)