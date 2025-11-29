Bi hài đóng 8 triệu đồng phòng gym 'chỉ nhận nữ, không nhận nam'

Sau khi đóng tiền, phòng gym 'thay đổi mô hình kinh doanh' nên đưa cho tôi hai lựa chọn.

Hiện tại có rất nhiều câu chuyện xoay quanh phòng gym, từ việc bán gói tập của huấn luyện viên, cho đến bán thực phẩm chức năng, bán giáo án bài tập. Gần đây, tôi đọc thấy những bài viết về các phòng gym đóng cửa vì không đủ doanh số, sau đó là các vụ lùm xùm với khách tập vì không trả lại tiền cho khách dù chuỗi phòng tập đóng cửa khi hợp đồng vẫn còn.

Hôm nay lại thêm một câu chuyện bi hài khác về vấn đề này: Học viên bị "bán" giữa các phòng tập gym khác nhau. Câu chuyện bắt đầu khi tôi đăng ký gói tập tại một phòng gym, mọi thứ đều ổn thỏa: Máy móc hiện đại, phòng tập chất lượng, nhân viên tư vấn nhiệt tình, giá trị hợp đồng là 8 triệu đồng.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho đến khi tôi xách túi lên đi tập thì đùng một phát nhận được thông báo: Hiện tại do thay đổi mô hình kinh doanh, phòng chỉ nhận khách nữ.

Khách tập nam sẽ được hai lựa chọn: Lựa chọn thứ nhất là tập tiếp tại chi nhánh khác cùng hệ thống, lựa chọn thứ hai là sẽ giữ nguyên gói tập và được tập tại một phòng gym khác.

Tôi thắc mắc và muốn gặp quản lý, sau một hồi tranh luận, quản lý phòng tập chỉ kết luận: Đây là hướng giải quyết thỏa đáng của phòng tập, không vi phạm về hợp đồng, mặc dù trong hợp đồng đã nêu rõ địa điểm cụ thể của khách được tập. Khi tôi yêu cầu hoàn lại tiền, quản lý phòng tập bảo phải báo lên cấp trên và chờ hướng xử trí tiếp.

Do đó, bạn nào đang có ý định đăng ký tập gym, tôi nghĩ cần lưu ý những điều sau: Xem kỹ phụ lục hợp đồng, trường hợp xảy ra việc phòng tập ngưng hoạt động, hoặc "thay đổi mô hình kinh doanh" như trong bài thì quyền lợi của khách hàng sẽ được giải quyết ra làm sao.

Hệ thống phòng gym lớn, nhiều chi nhánh và hiện đại không đồng nghĩa với việc họ không có khả năng ngừng kinh doanh. Trên mạng xã hội cũng đầy những hội mua đi bán lại dụng cụ phòng tập mới toanh.

Hiện tại gym không còn là một hình thức tập luyện để đơn thuần khỏe mạnh và có một thể hình đẹp, nó trở thành một hệ thống kinh doanh tinh vi, trong đó khách hàng là người để lại một số tiền cho chủ phòng gym tiếp tục đầu tư, và nguy cơ bị mất trắng nếu một ngày nào đó phòng tập đột ngột "trở quẻ" và khách hàng đành ngậm đắng: Hoặc mất tiền, hoặc trở thành món hàng "bị bán" giữa các chủ phòng tập với nhau.

Ramos Chau