Bị chó nhà nuôi cắn trọng thương phải khâu 18 mũi

Chị Thảo, 30 tuổi, bị con chó nhà nuôi cắn bị thương ở vùng mặt và bàn tay trái, phải khâu 18 mũi.

Con chó giống Phú Quốc được gia đình nuôi 5 năm, sinh hoạt gần gũi với gia đình, chị Thảo không rõ vì sao nó trở nên hung dữ cắn chủ.

BS.CKI Hồng Văn In, Trưởng đơn vị Cấp cứu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7, cho biết bệnh nhân có nhiều vết rách hình chữ V và hình vòng cung ở mu bàn tay trái, trong đó một vết thương kích thước 2x3cm, lộ gân cơ. Môi và các kẽ ngón tay bệnh nhân có nhiều vết rách kích thước 1-4 cm, bờ vết thương nham nhở, máu chảy ít nhưng tổn thương mô phần mềm rõ rệt.

Bác sĩ Hồng Văn In xử trí vết thương cho chị Thảo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh nhân được bác sĩ xử trí vết thương, khâu 15 mũi ở bàn tay và 3 mũi ở môi trên. Sau thủ thuật, chị Thảo được tiêm phòng vaccine dại, uốn ván, kê thuốc điều trị và hướng dẫn chăm sóc vết thương, hẹn tái khám sau một tuần.

Theo bác sĩ In, vật nuôi dù được yêu thương, chăm sóc kỹ vẫn có thể tấn công khi bị kích động. Do đó cần hạn chế ôm hôn, trêu chọc vật nuôi hay để trẻ em tiếp xúc quá gần. Bác sĩ khuyến cáo người nuôi chó rọ mõm con vật hoặc giữ dây xích khi đưa đến nơi công cộng để đảm bảo an toàn cho người xung quanh.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết virus dại có trong nước bọt của động vật có vú máu nóng như chó mèo, lây nhiễm cho người qua vết cào, cắn, liếm lên vết thương hở. Thời gian ủ bệnh dại trung bình 2-8 tuần kể từ khi bị con vật cắn hay cào, có thể ngắn hơn hoặc kéo dài trên một năm. Vết cắn càng gần hệ thần kinh trung ương như vùng đầu, mặt, cổ thì thời gian phát bệnh càng ngắn. Khi phát bệnh dại, tỷ lệ tử vong gần 100%.

Người dân tiêm vaccine phòng dại tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Mọi người nên xử trí vết thương bằng cách rửa sạch với xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục trong vòng 15 phút để loại bỏ bớt lượng virus ra ngoài cơ thể. Sau đó, sát khuẩn vết thương bằng cồn iốt hoặc cồn 45-70 độ và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm ngừa bệnh dại.

Việt Nam hiện sử dụng hai loại vaccine dại thế hệ mới Verorab (Pháp) và Abhayrab (Ấn Độ), không chứa các tế bào thần kinh nên không ảnh hưởng đến sức khỏe và trí nhớ. Lịch tiêm gồm 5 mũi vào các ngày 0-3-7-14-28 với đường tiêm bắp hoặc 8 mũi vào các ngày 0-3-7-28 với đường tiêm trong da. Tùy mức độ vết thương và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ có thể chỉ định phối hợp thêm huyết thanh kháng dại, vaccine và huyết thanh kháng uốn ván.

Người có nguy cơ cao mắc bệnh dại có thể tiêm vaccine dự phòng trước khi bị cắn, cào với phác đồ 3 mũi vào ngày 0-7-21 hoặc 28, nếu bị chó, mèo cắn cào chỉ cần tiêm thêm 2 mũi và không cần dùng huyết thanh kháng dại dù có vết thương nặng.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi.