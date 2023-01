Bị chó cắn sau bao lâu cần tiêm vaccine phòng dại?

Chỗ tôi sống có rất nhiều chó thả rông nên tôi khá lo sợ. Nếu chẳng may bị chó cắn thì nên tiêm vaccine phòng dại vào thời điểm nào là tốt nhất và loại nào an toàn? (Hà My, quận 5, TP.HCM)