Benzema: 'Al Hilal là Real Madrid của châu Á'

Arab SaudiTiền đạo Karim Benzema khẳng định khát khao chinh phục thêm danh hiệu khi gia nhập Al Hilal, CLB đang dẫn đầu Saudi Pro League.

Ngày 3/2, tiền đạo 38 tuổi hoàn tất việc chuyển đến Al Hilal, sau khi từ chối gia hạn hợp đồng với Al Ittihad. Benzema ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2027 với Al Hilal và sẽ khoác áo số 90.

Gia nhập Al Hilal, Benzema sẽ thi đấu cùng nhiều ngôi sao từng thi đấu tại châu Âu như Theo Hernandez, nhà vô địch châu Phi Kalidou Koulibaly, cựu tiền đạo Liverpool Darwin Nunez, cựu cầu thủ chạy cánh Bordeaux Malcom, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, cùng tài năng trẻ Kader Meite vừa chuyển đến từ Rennes.

Karim Benzema ra mắt Al Hilal ngày 3/2. Ảnh: Al Hilal

Phát biểu trên trang chủ CLB mới, Benzema cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và hào hứng với hành trình mới tại Saudi Pro League. "Tôi rất vui khi ở đây. Sau buổi tập đầu tiên cùng đội và HLV, tôi càng hạnh phúc vì được trở thành một phần của tập thể này", anh bày tỏ.

Benzema đánh giá cao truyền thống và bản lĩnh của Al Hilal, và so sánh CLB này với Real Madrid. "Đây là một đội bóng giàu lịch sử, giành nhiều danh hiệu, cứ như Real Madrid phiên bản châu Á. Mọi thứ đều rất tốt, từ người hâm mộ, lối chơi đến chất lượng cầu thủ và tinh thần thi đấu", tiền đạo người Pháp nói.

Al Hilal được xem là CLB giàu thành tích bậc nhất châu Á. CLB này giữ kỷ lục 19 lần vô địch quốc gia, 11 Cup Nhà Vua và 5 Siêu Cup Saudi, đồng thời sở hữu bộ sưu tập 8 danh hiệu cấp châu lục của AFC, nhiều nhất lịch sử. Trên đấu trường quốc tế, Al Hilal từng vào chung kết FIFA Club World Cup 2022 và trở thành CLB châu Á đầu tiên không phải chủ nhà góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải. Năm 2009, Al Hilal được IFFHS bình chọn là "CLB châu Á hay nhất thế kỷ 20".

Benzema cho biết đã có thiện cảm với Al Hilal từ trước, khi từng đối đầu CLB Saudi trong màu áo Real Madrid. Ở chung kết FIFA Club World Cup 2022, trung phong người Pháp góp một bàn giúp Real thắng Al Hilal 5-3. "Đó chưa bao giờ là trận đấu dễ dàng. Tôi có những ký ức đẹp và giờ thì hạnh phúc vì mình là cầu thủ của Al Hilal", anh nói.

Trong gần ba năm gắn bó với Al Ittihad từ 2023, Benzema được xem là biểu tượng của đội bóng thành Jeddah với 54 bàn thắng sau 83 lần ra sân, góp công lớn mang về danh hiệu VĐQG cùng Cup Nhà Vua mùa trước.

Ở tuổi 38, Benzema khẳng định vẫn giữ khát khao tiếp tục chinh phục danh hiệu. "Thông điệp rất rõ ràng. Tôi có nhiều tham vọng. Tôi sẽ làm việc hết mình, cống hiến tất cả trên sân và giúp đội giành các danh hiệu. Với tôi, mang về Cup là điều quan trọng nhất", anh nhấn mạnh.

Karim Benzema ra mắt Al Hilal Al Hilal làm video công bố Karim Benzema.

Theo EPSN, Benzema không hài lòng với đề nghị gia hạn hợp đồng từ Al Ittihad và cảm thấy không được tôn trọng. Bản hợp đồng do Saudi Pro League quản lý được cho là khiến tiền đạo 38 tuổi gần như phải thi đấu không thù lao. Dù nhận được sự quan tâm từ các CLB châu Âu, Benzema vẫn quyết định ở lại Arab Saudi, một phần do thỏa thuận bản quyền hình ảnh của anh kéo dài đến năm 2030.

Thương vụ Benzema gia nhập Al Hilal, do Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đứng sau, được cho là nguồn cơn khiến đội trưởng Al Nassr Cristiano Ronaldo nổi loạn. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã từ chối thi đấu ở trận gần nhất để phản đối việc PIF ưu ái Al Hilal hơn Al Nassr, dù cả hai cùng thuộc quản lý của Quỹ Đầu tư này.

Tuy nhiên, từ phía Saudi, ban tổ chức giải đấu bác bỏ cáo buộc ưu ái. Thương vụ Benzema được khẳng định không sử dụng ngân sách của giải hay PIF, mà do nhà đầu tư tư nhân - Hoàng tử Al Waleed bin Talal - đứng ra tài trợ. Saudi Pro League cũng cho biết nguồn lực tài chính phân bổ cho các CLB thuộc PIF là minh bạch và công bằng, đồng thời Al Nassr không mua sắm rầm rộ trong tháng Một vì đã chi khoảng 100 triệu USD từ đầu mùa và phải tuân thủ các quy định tài chính nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Hồng Duy (theo ESPN)