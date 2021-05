Bệnh nhân Covid-19 bừng tỉnh trước khi hỏa táng

Ấn ĐộShakuntala Gaikwad, cụ bà 76 tuổi mắc Covid-19, được gia đình đưa đi hỏa táng vì tưởng đã chết nhưng kịp tỉnh dậy.

Sự việc xảy ra tại làng Mudhale thuộc bang Maharashtra, miền trung Ấn Độ, hôm 10/5. Bà Shakuntala Gaikwad nhận kết quả dương tính với nCoV và được cách ly tại nhà trước đó vài ngày. Tuy nhiên, do tình trạng ngày càng trầm trọng, gia đình quyết định đưa bà đến một bệnh viện trong thành phố Baramati gần đó.

Cụ bà Gaikwad được điều trị ở bệnh viện thành phố Baramati, Ấn Độ. Ảnh: India Today.

Dù đã cố gắng, gia đình Gaikwad vẫn không tìm được giường bệnh cho cụ bà. Trong lúc chờ đợi trên xe riêng, Gaikwad bất tỉnh và ngừng cử động. Gia đình cho rằng bà đã tử vong nên thông báo cho các thân nhân. Bà sau đó được đưa về nhà để chuẩn bị đưa đi hỏa táng.

Đột nhiên, bà Gaikwad bắt đầu khóc rồi mở mắt trong lúc nằm trên kiệu. Gia đình bị sốc và lập tức đưa cụ bà đến bệnh viện. Sadanand Kale, bác sĩ tại bệnh viện Silver Jubilee ở thành phố Baramati, cho biết họ đã tiếp nhận và đang điều trị cho bà Gaikwad.

Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay báo cáo thêm 326.098 ca nhiễm nCoV, con số thấp nhất trong gần 3 tuần, nâng tổng số ca tại vùng dịch lớn thứ hai thế giới lên gần 24,4 triệu, trong đó 266.207 người đã chết. Làn sóng đại dịch thứ hai dữ dội khiến hệ thống y tế Ấn Độ quá tải, đông đảo bệnh viện không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân.

Trong cuộc họp trực tuyến tại Geneva hôm nay, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Ấn Độ đang là mối lo ngại lớn, khi năm đại dịch thứ hai có khả năng chết chóc hơn năm đầu tiên. 4.000 máy tạo oxy do WHO hỗ trợ đã đến New Delhi và sẽ nhanh chóng được chuyển tới các địa phương khác trong 2-3 ngày tới.

Ánh Ngọc (Theo India Today)