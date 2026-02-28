Bên trong tàu sân bay 13 tỷ USD được Mỹ triển khai gần Iran

Truyền thông Israel cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ sẽ cập cảng Haifa trong hôm nay, sau khi rời căn cứ ở đảo Crete thuộc Hy Lạp để tới quốc gia Trung Đông. Thành phố Haifa cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 1.500 km.
Tuy nhiên, chưa rõ kế hoạch này có thay đổi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.
Trong ảnh, USS Gerald R. Ford rời căn cứ hải quân Souda tại đảo Crete hôm 26/2.
Có chiều dài 337 m và chiều ngang 78 m, USS Gerald R. Ford là tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay. Đây cũng là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với mức giá bàn giao gần 13 tỷ USD.
Nhóm chiến hạm hộ tống gồm tàu khu trục USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman, cùng ít nhất một tàu ngầm hạt nhân tấn công. Mỗi tàu có thể mang được hàng chục tên lửa các loại, trang bị hệ thống cảm biến cho phép giám sát vùng trời và vùng biển rộng lớn xung quanh.
Tiêm kích F/A-18E Super Hornet di chuyển trên sàn đáp của tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Biển Caribe hôm 30/1.
Chiến hạm có thể mang tối đa 75 máy bay các loại và thủy thủ đoàn gần 4.500 người, ít hơn khoảng 1.000 thủy thủ so với lớp Nimitz tiền nhiệm.
Khoang chứa máy bay phía dưới sàn đáp của chiến hạm Ford.
Đây là nơi thủy thủ đoàn lưu trữ phi cơ ngoài thời gian làm nhiệm vụ, cũng như tiến hành công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy bay.
Quân nhân Mỹ sơn lại vỏ tiêm kích F/A-18E Super Hornet bên trong khoang chứa máy bay.
USS Gerald R. Ford được trang bị lò phản ứng hạt nhân mới, có công suất điện cao hơn 25% so với mẫu trên tàu sân bay lớp Nimitz, đồng thời chỉ cần khoảng một nửa nhân lực để vận hành, theo Bộ Năng lượng Mỹ.
Năng lực tấn công chính của tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến từ 4 phi đoàn tiêm kích F/A-18E/F. Mẫu phi cơ này có khả năng mang nhiều loại bom dẫn đường, rocket cùng tên lửa diệt hạm và đối không. Bên cạnh đó là các máy bay tác chiến điện tử EA-18G và trực thăng đa dụng.
Dù vậy, USS Gerald R. Ford sẽ cần được nâng cấp để có thể vận hành tiêm kích tàng hình F-35C, do mẫu chiến cơ này chỉ được hoàn thiện thiết kế sau khi tàu sân bay Ford đã hạ thủy.
Quân nhân Mỹ khai hỏa súng máy trên tàu Ford trong một cuộc diễn tập.
Để đối phó xuồng cỡ nhỏ, USS Gerald R. Ford được trang bị các khẩu súng máy cỡ nòng 12,7 mm và pháo tự động 25 mm.
Trong nhiệm vụ phòng thủ tầm cực gần, tàu sân bay được lắp pháo Phalanx cỡ 20 mm với tốc độ bắn hàng nghìn phát mỗi phút, đóng vai trò phòng tuyến cuối cùng trước tên lửa và máy bay không người lái của đối phương.
USS Gerald R. Ford cũng được trang bị bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn, trong khi nhiệm vụ phòng không tầm xa sẽ do các tàu khu trục và tiêm kích trên hạm phụ trách.
Kỹ thuật viên chuẩn bị lắp bom dẫn đường GBU-54 lên tiêm kích Super Hornet. Phi đội F/A-18E/F mang được các loại bom nặng 225, 450 và 900 kg. Chúng có thể gắn bộ dẫn đường bằng laser hoặc định vị vệ tinh GPS để tăng độ chính xác khi tập kích.
Máy bay tác chiến điện tử E/A-18G (sau) và tiêm kích F/A-18E chuẩn bị cất cánh bằng máy phóng điện từ (EMALS) từ USS Gerald R. Ford.
EMALS được cho là bước tiến lớn nhất về mặt công nghệ trên tàu sân bay lớp Ford, so với các tàu sân bay lớp Nimitz đời cũ vẫn sử dụng máy phóng hơi nước.
EMALS được thiết kế để nhận năng lượng trực tiếp từ tua-bin, sử dụng dòng điện để tạo ra từ trường mạnh, đẩy móc kéo gắn với máy bay di chuyển trên đường băng. Hệ thống này cho phép triển khai máy bay với tải trọng lớn hơn so với máy phóng hơi nước, giúp phi cơ mang được nhiều vũ khí và nhiên liệu hơn.
Phạm Giang (Ảnh: AP, US Navy, Business Insider)