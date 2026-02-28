Bên trong tàu sân bay 13 tỷ USD được Mỹ triển khai gần Iran

Truyền thông Israel cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ sẽ cập cảng Haifa trong hôm nay, sau khi rời căn cứ ở đảo Crete thuộc Hy Lạp để tới quốc gia Trung Đông. Thành phố Haifa cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 1.500 km.

Tuy nhiên, chưa rõ kế hoạch này có thay đổi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.

Trong ảnh, USS Gerald R. Ford rời căn cứ hải quân Souda tại đảo Crete hôm 26/2.