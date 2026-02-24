Siêu tàu sân bay Mỹ gặp 'khủng hoảng nhà vệ sinh' trên đường tới gần Iran

Vấn đề thiết kế và làm nhiệm vụ dài ngày khiến hệ thống vệ sinh trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford thường xuyên bị tắc, theo báo Mỹ.

Tờ Wall Street Journal cuối tuần trước cho biết một sĩ quan thuộc biên chế tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tiết lộ với cha mình rằng "hệ thống nhà vệ sinh trên chiến hạm đang gặp vấn đề".

Đài NPR trước đó cũng đưa tin một số nhà vệ sinh trên siêu tàu sân bay Mỹ đã bị hỏng.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trên Biển Caribe hôm 19/1. Ảnh: US Navy

Theo email được gửi vào năm 2025 do đài này thu thập, USS Gerald R. Ford từng gặp tới 205 sự cố về hệ thống thoát nước thải trong vòng 4 ngày và đội ngũ kỹ thuật phải làm việc liên tục trong 19 giờ để xử lý hiện tượng rò rỉ, tràn nước. Kể từ năm 2023, tàu đã phải gọi hỗ trợ từ bên ngoài đến 42 lần, trong đó riêng năm 2025 là 32 lần.

Tình trạng này xảy ra thường xuyên đến mức một số trang tin mô tả đó là "khủng hoảng nhà vệ sinh".

Quan chức hải quân Mỹ xác nhận rằng hệ thống thoát nước thải trên tàu, vốn sử dụng công nghệ hút chân không để chuyển chất thải từ khoảng 650 nhà vệ sinh đến nơi xử lý, đã gặp trục trặc trong quá trình USS Gerald R. Ford triển khai tác chiến, khiến kỹ thuật viên phải sửa chữa hàng ngày.

Dù vậy, người này khẳng định tình hình đang được cải thiện và vấn đề không gây ảnh hưởng đến khả năng làm nhiệm vụ của USS Gerald R. Ford.

David Carter, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Lực lượng Hạm đội Mỹ, cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến nhà vệ sinh trên tàu Ford gặp trục trặc là "vật liệu không phù hợp" bị đẩy vào đường ống thoát nước thải. Ông không nói rõ đó là những vật liệu gì, song chúng được cho là có cả áo phông và bông lau nhà.

Cuộc sống của thủy thủ đoàn trên chiến hạm Ford Thủy thủ đoàn tàu sân bay Ford chuẩn bị đồ ăn và trang trí nhân Lễ Tạ ơn năm 2024. Video: US Navy

Báo cáo do Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) công bố hồi năm 2020 cho thấy đường ống thoát nước thải trên USS Gerald R. Ford được thiết kế quá hẹp, không đáp ứng được nhu cầu xả nước của hơn 4.000 thành viên thủy thủ đoàn. Để thông tắc nhà vệ sinh, hải quân Mỹ phải sử dụng hóa chất đặc biệt và tốn khoảng 400.000 USD cho mỗi lần sử dụng.

Làm nhiệm vụ trên biển quá lâu cũng có thể là một yếu tố dẫn đến tình trạng này. Chuẩn đô đốc về hưu Mỹ Mark Montgomery cho biết trang thiết bị của tàu sẽ bắt đầu hỏng hóc sau khoảng 8 tháng không được về cảng bảo dưỡng và sửa chữa.

USS Gerald R. Ford chưa về cảng nhà kể từ tháng 6/2025. Giới chức Mỹ đã hai lần gia hạn đợt triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Ford, gần nhất là hồi giữa tháng khi lực lượng này được lệnh di chuyển từ Biển Caribe đến Trung Đông, nhằm chuẩn bị cho khả năng tập kích Iran.

Theo Montgomery, các đợt triển khai tàu sân bay trong thời bình chỉ kéo dài khoảng 6 tháng, có thể gia hạn thêm vài tháng nếu cần thiết. Dù vậy, nhiệm vụ tại Trung Đông có khả năng khiến USS Gerald R. Ford phải ở trên biển tới 11 tháng, con số kỷ lục về thời gian triển khai liên tục của một tàu hải quân Mỹ.

USS Gerald R. Ford là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với mức giá bàn giao gần 13 tỷ USD. Tuy nhiên, chiến hạm từng gặp nhiều vấn đề trong quá trình chế tạo, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ và đội giá, cũng như trải qua nhiều trục trặc khi triển khai làm nhiệm vụ.

Phạm Giang (Theo Wall Street Journal, NPR, Navy Times)