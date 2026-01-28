Bên trong kế hoạch 'lột xác' Siri của Apple

Apple được cho là đang phát triển hai phiên bản Siri mới thông qua sự hợp tác với Google, sau khi Apple Intelligence không đạt kỳ vọng.

Tháng 6/2025, Bloomberg cho biết đội ngũ lãnh đạo Apple thất vọng khi Apple Intelligence không có nhiều tính năng mới, còn Siri bị chê cũ kỹ sau nhiều năm ít nâng cấp. Giám đốc phần mềm Craig Federighi khi đó đã nghiêm túc xem xét việc gạt bỏ các mô hình AI nội bộ để chuyển sang nhà cung cấp bên thứ ba.

Động thái này được cho là lập tức gây chấn động nội bộ, đặc biệt nhóm Mô hình nền tảng vốn chịu trách nhiệm xây dựng công nghệ AI cốt lõi. Khi bài báo được đăng, nhóm đã rất lo lắng vì ngoài ảnh hưởng danh tiếng, nó còn đặt ra những câu hỏi mang tính sống còn về tương lai của đội ngũ.

Mike Rockwell, phụ trách giám sát Siri, và John Giannandrea, khi đó lãnh đạo bộ phận AI của Apple, đã triệu tập cuộc họp khẩn với nhân viên cấp dưới, khẳng định Apple không xem nhẹ mô hình do chính họ phát triển. Theo một người dự cuộc họp, Rockwell thậm chí gọi bài báo của Bloomberg là "vớ vẩn".

Nhưng rất ít người trong phòng bị thuyết phục. Thực tế, Apple Intelligence đang tụt hậu so với các đối thủ, trong khi sự chậm trễ của Siri thực sự "đáng xấu hổ". Apple đứng trước nguy cơ bỏ lỡ bước chuyển đổi công nghệ lớn nhất kể từ khi Internet ra đời. Để khắc phục, việc tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài hoàn toàn hợp lý.

Trong những tháng tiếp theo, nhóm AI của Apple liên tục mất đi nhân tài. Khi đó, công ty được cho đang thảo luận với cả Anthropic và OpenAI nhằm đưa AI vào Siri, hoặc ít nhất hỗ trợ một phần Apple Intelligence. Ban đầu, hãng không đánh giá Google là đối tác tiềm năng vì Gemini chưa được tin tưởng, còn công ty mẹ Alphabet vướng vào một vụ kiện chống độc quyền với chính phủ Mỹ.

Nhưng đến tháng 8/2025, việc đàm phán với Anthropic bị đình trệ. OpenAI cũng có vấn đề riêng, nhất là việc công ty của Sam Altman cố gắng thu hút các kỹ sư của Apple và theo đuổi tham vọng phần cứng dưới sự dẫn dắt của Jony Ive. Đây được xem là động thái xung đột chiến lược rõ ràng.

Do đó, Apple quay sang "xem xét" lại Gemini và nhận thấy AI này liên tục cải tiến chỉ sau vài tháng, đạt nhiều tiến bộ đáng kể. Google cũng sẵn sàng đồng ý với cấu trúc tài chính mà Apple đưa ra.

Tháng 11/2025, hai bên đạt thỏa thuận, trong đó Google sẽ cung cấp Gemini cho Siri và các tính năng Apple Intelligence trong tương lai. Ban đầu, mô hình này sẽ chạy trên máy chủ điện toán đám mây riêng của Apple. Khi quá trình đại tu toàn diện Siri hoàn tất, AI của Google sẽ tích hợp trong iOS 27 và macOS 27 với mô hình tùy chỉnh được nâng cấp và chạy trực tiếp trên cơ sở hạ tầng của Google.

Đầu tháng 1, Google công khai sự hợp tác. "Sau khi đánh giá kỹ, Apple xác định AI của Google cung cấp nền tảng mạnh mẽ nhất cho các chức năng Foundation Models", đại diện Google nói với Reuters về thỏa thuận ngày 12/1. Foundation Models là công cụ được Apple ra mắt tháng 10/2025, giúp nhà phát triển xây dựng những trải nghiệm dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), từ nhật ký cá nhân, tóm tắt bài tập luyện, đến giải thích mang tính hội thoại về các khái niệm khoa học.

Trong thông báo gửi đến giới truyền thông một ngày sau đó, Apple không ngần ngại dành lời khen có cánh cho đối thủ lâu năm, khẳng định quyết định được đưa ra sau một quá trình đánh giá kỹ thuật khắt khe. "Chúng tôi xác định công nghệ của Google cung cấp nền tảng năng lực nhất cho Foundation Models. Chúng tôi hào hứng với những trải nghiệm đổi mới mà sự hợp tác này mang lại cho người dùng", đại diện Apple cho biết.

Apple lên kế hoạch chính thức công bố Siri mới vào nửa cuối tháng 2. Khi đó, các tính năng mới dựa trên Gemini có thể lần đầu được giới thiệu. Trong khi đó, phải tới tháng 6, khi Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC diễn ra, Apple Intelligence với Gemini mới trình làng, trước khi đến tay người dùng vào tháng 9 như lịch trình thường niên.

Bên cạnh đó, Apple cũng dự định giới thiệu một phiên bản Siri được thiết kế lại hoàn toàn tại WWDC 2026. Có tên mã Campos, trợ lý ảo có kiến trúc và giao diện hoàn toàn mới này được thiết kế cho kỷ nguyên chatbot, theo Bloomberg. Sản phẩm dự kiến có mặt trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27, với bản beta sẽ phát hành vào mùa hè.

Còn theo 9to5mac, Siri mới sẽ có khả năng đàm thoại, nhận biết ngữ cảnh liên quan và duy trì cuộc đối thoại qua lại. Về cơ bản, trợ lý ảo này hoạt động tương tự ChatGPT, Gemini và Microsoft Copilot. Hệ thống cũng sẽ dựa trên Gemini, nhưng là phiên bản tiên tiến hơn, dự kiến cạnh tranh với Gemini 3. Nguồn tin thêm rằng để cải thiện độ chính xác và khả năng phản hồi, hai công ty đang thảo luận về việc chạy phiên bản Siri này trực tiếp trên cơ sở hạ tầng đám mây của Google với bộ xử lý Tensor hiệu năng cao (TPU) thay vì máy chủ riêng của Apple.

Apple và Google không đưa ra bình luận.

Theo Reuters, thỏa thuận giữa Apple và Google "mở ra thị trường rộng lớn hơn" cho công ty tìm kiếm, bởi nhà sản xuất iPhone có hơn hai tỷ thiết bị đang hoạt động. Đồng thời, Google cũng tăng vị thế cạnh tranh hơn với OpenAI ở lĩnh vực AI. TechCrunch đánh giá việc đưa Gemini vào Siri có thể giúp trợ lý ảo thông minh hơn.

Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên những câu hỏi về mối quan hệ đối tác giữa OpenAI và Apple, đồng thời gây lo ngại độc quyền. "Dường như là sự tập trung quyền lực bất hợp lý đối với Google, khi họ cũng sở hữu Android và Chrome", Elon Musk viết trên X ngày 13/1.

