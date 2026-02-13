Bên trong công viên, đài tưởng niệm từng là khu 'biệt thự Chú Hỏa'

Lối đi bộ quanh công viên rộng rãi, lát đá cùng nhiều cây hoa xen kẽ.
Ngoài các hạng mục kiến thiết tại công viên, đơn vị tài trợ cũng làm không gian hội hoa xuân rộng hơn 4 ha, với gần 30.000 cây và chậu hoa, trái... tổ chức thành 12 tiểu cảnh mang đậm bản sắc Tết ba miền.
Người dân và du khách thích thú "check in" với tượng đài Giọt nước và đi dạo quanh công viên sau khi mở cửa. "Khu tượng đài thiết kết ấn tượng, thích nhất là nhiều cây canh được giữ lại, tạo thành mảng xanh lớn cho khu vực", chị Mai Anh cho biết.
Ngoài công viên số 1 Lý Thái Tổ, TP HCM cũng chỉnh trang, cải tạo 9 khu đất vàng, chuyển thành các vườn hoa phục vụ người dân dịp Tết.
Vị trí khu đất làm công viên và đài tưởng niệm. Đồ họa: Hoàng Khánh
Quỳnh Trần