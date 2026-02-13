Bên trong công viên, đài tưởng niệm từng là khu 'biệt thự Chú Hỏa'

Một biệt thự từng của gia tộc Chú Hoả trước và sau khi chỉnh trang, với các lối đi xung quanh, thảm cỏ, vườn hoa. Cổ thụ phía trước cũng được giữ lại để tạo mảng xanh cho công viên.

Trong quá trình cải tạo, 3 biệt thự bị xâm thực, kết cấu xuống cấp nghiêm trọng nên thành phố cho phép tháo dỡ. Trước đó, khu đất gồm 7 biệt thự có tổng diện tích khoảng 7.000 m2. Sau nhiều năm không sử dụng, công trình hoang phế, bị xuống cấp.