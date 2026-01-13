Hiện trạng 9 khu 'đất vàng' ở TP HCM sẽ thành vườn hoa Tết

Khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, rộng 14.400 m2, nằm trên bốn mặt tiền Pasteur – Nguyễn Đình Chiểu 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Dự án đầu tư 1.850 tỷ đồng từ ngân sách, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2028, song sau nhiều năm trễ hẹn, khu đất vẫn bỏ trống.
Cách đó khoảng 1 km, khu đất số 135 Nguyễn Huệ rộng 9.000 m2, thuộc dự án Thương xá Tax, nằm giữa ba trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur. Công trình hơn 130 năm tuổi bị tháo dỡ năm 2016 để xây trung tâm thương mại kết nối ga Metro số 1 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công do vướng pháp lý, hiện là bãi đất trống, thường sử dụng tổ chức sự kiện.
Gần đó, khu tứ giác Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (dự án tòa nhà SJC, trước đây là ITC) rộng gần 4.000 m2 hiện bị rào kín, cỏ mọc um tùm, bỏ hoang nhiều năm.
Hai lô đất rộng gần 6.300 m2 tại số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn), trước đây do Công ty Vinafood 2 quản lý, đã bị TP HCM thu hồi do sai phạm. Từ năm 2022 đến nay, khu đất vẫn bỏ trống.
Bên trong khu đất bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, các khu đất trên có vị trí đắc địa, diện tích lớn nhưng đang quây rào chờ dự án do vướng thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch hoặc thay đổi chủ đầu tư. Một vài vị trí đang được khai thác cho thuê một phần.
Khu đất số 8-12 Lê Duẩn với 4 mặt tiền, nằm đối diện trụ sở UBND phường Sài Gòn sát vách với Trung tâm thương mại Diamond Plaza, gần Nhà thờ Đức Bà bỏ hoang nhiều năm nay, hiện tận dụng làm bãi giữ xe. Vị trí đắc địa này nhiều năm qua chưa thể triển khai dự án do liên quan sai phạm chuyển giao đất công cho tư nhân.
Ở quận 5 cũ, khu đất vàng số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, rộng gần 31.000 m2, nằm tại vị trí đắc địa với 6 tuyến đường bao quanh gồm Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Mẫn Đạt và Trần Nhân Tôn.
Bên trong, cây cỏ mọc um tùm, bên ngoài được rào bằng mái tôn cao khoảng 5 m. Năm 2009, nơi này từng được cấp cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam để xây dựng cao ốc, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp nhưng đã dừng triển khai do có sai phạm.
Hai khu đất 87 Cống Quỳnh (trái) và 74 Hồ Hảo Hớn (phải) cách nhau khoảng 300 m đang được trưng dụng vào nơi giữ ôtô và để trống. Hai bất động sản theo thiết kế là cao ốc phức hợp đã xây dựng phần móng, bêtông cốt thép nhưng đã tạm dừng nhiều năm trước.
Khu đất 87 Cống Quỳnh làm nơi giữ xe lọt thỏm giữa loạt cao ốc, khu đô thị sầm uất. Nơi này cách phố đi bộ Bùi Viện khoảng 200 m.
Vị trí 9 khu đất sẽ làm công viên, vườn hoa dịp Tết Bính Ngọ. Đồ họa: Tâm Thảo
Thanh Tùng - Đình Văn