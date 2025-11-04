Thứ năm, 6/11/2025
Thứ ba, 4/11/2025, 14:45 (GMT+7)

Dọn khu 'biệt thự Chú Hỏa' để làm đài tưởng niệm

TP HCMKhu biệt thự số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, vốn là chỗ ở gia đình Chú Hỏa, bỏ hoang nhiều năm qua, đang được dọn dẹp để xây đài tưởng niệm, công viên.

Công nhân tháo dỡ các hạng mục ở sân quần vợt trong khu đất.

Phần lớn cây xanh, nhất là cổ thụ được giữ lại để làm công viên.

Theo kế hoạch, khu đất sẽ được bàn giao cho Sun Group - đơn vị tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Vị trí khu đất làm công viên và đài tưởng niệm. Đồ hoạ: Hoàng Khánh

Quỳnh Trần - Thanh Tùng

