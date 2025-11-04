Dọn khu 'biệt thự Chú Hỏa' để làm đài tưởng niệm

Công nhân tháo dỡ các hạng mục ở sân quần vợt trong khu đất.
Phần lớn cây xanh, nhất là cổ thụ được giữ lại để làm công viên.
Theo kế hoạch, khu đất sẽ được bàn giao cho Sun Group - đơn vị tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.
Vị trí khu đất làm công viên và đài tưởng niệm. Đồ hoạ: Hoàng Khánh
Quỳnh Trần - Thanh Tùng