Cô sinh viên bén duyên marathon qua chiếc đồng hồ vỡ màn hình

Hà TĩnhTừ chiếc đồng hồ vỡ màn hình được tặng, cô sinh viên 21 tuổi Băng Thạch Long Trinh theo đuổi mục tiêu chạy marathon dưới 3 tiếng.

Sinh ra và lớn lên ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Trinh biết tới chạy bộ qua tiết học thể dục ở trường. Là học sinh và gia đình không dư dả, đồng hành với cô chỉ có bộ đồng phục và niềm tin rằng cứ chạy thì vạch đích sẽ ở phía trước.

Băng Thạch Long Trinh và chiếc đồng hồ cô được tặng trước lần chạy 21km đầu tiên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với tố chất được bộc lộ từ sớm, Trinh được thầy giáo thể dục trường THPT Nguyễn Du chọn dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2021. Tại đây, cô giành tới ba HC vàng 800m, 1.500m và 3.000m, sau đó vô địch cự ly Việt dã tại Đại hội TDTT Hà Tĩnh.

Năm 2022, một nhóm 3-5 người chạy tự phát ở Nghi Xuân, sau này phát triển thành CLB là Nghi Xuân runners, biết tới Trinh qua thành tích ở các giải điền kinh địa phương. Họ mời cô cùng sinh hoạt, hướng tới Giải bán marathon Vinh tổ chức cùng năm.

Trước ngày giải đấu diễn ra, thầy giáo của Trinh, ông Phan Quang, lo lắng vì cô không có đồng hồ để theo dõi các chỉ số sức khoẻ. Ông tìm đến một người quen ở Vinh, đề nghị người này tặng lại chiếc đồng hồ cũ cho cô học trò nghèo.

"Tôi vẫn nhớ đó là chiếc Garmin 735XT năm 2017, bản tiếng Anh. Dù màn hình đã vỡ, tôi vẫn trân trọng và nâng niu. Tôi mò mẫm từng nút bấm, dịch từng từ tiếng Anh để hiểu nhịp độ, quãng đường là gì", nữ runner sinh năm 2004 kể lại.

Long Trinh giao lưu cùng các thành viên Hà Tĩnh Runners và Hồ Lộn Team tại Công viên Thanh Xuân ngày cuối tuần. Ảnh: NVCC

Chiếc đồng hồ này đã mở ra một chân trời mới cho cô gái yêu chạy bộ. Cô tìm xem các video hướng dẫn, thử các chế độ luyện tập, học cách thay đổi bài tập, ghi chép và đọc lại dữ liệu sau mỗi buổi chạy.

"Từ khi có chiếc đồng hồ, tôi cảm thấy yêu chạy bộ hơn. Ngày nào tôi cũng chạy như thể muốn khám phá bản thân nhiều hơn và chiếc đồng hồ này", cô kể lại.

Trinh vốn là cô gái hiếu học. Cô tốt nghiệp THPT với 8,75 điểm Văn, 9,75 điểm Lịch sử, 8 điểm môn Địa và 9 điểm môn Giáo dục Công dân. Số điểm đó đủ để cô theo học cùng lúc hai ngành Sư phạm Thể thao và Giáo dục Quốc phòng An ninh tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

Ngoài giờ học, Băng Trinh duy trì thói quen chạy ngày hai buổi, sáng và chiều ở ký túc xá. Cuối tuần, cô giao lưu cùng các nhóm chạy ở Hồ Gươm hay Long Biên. Những buổi giao lưu cùng đồng hương Hà Tĩnh, Nghệ An Runners, Chạy 365 hay Hà Đông Runners giúp cô có thêm những người bạn.

Vào những năm 2023-2024, cái tên Băng Thạch Long Trinh bắt đầu xuất hiện trên bục của một số giải chạy. Năm 2025, cô vô địch nhóm tuổi dưới 30 tại Tây Hồ Half Marathon và VnExpress Marathon Đà Nẵng; lọt top 2 nữ chung cuộc ở Quảng Trị International Marathon và Techcombank Marathon Hà Nội. Cuối tháng 10, cô lập kỷ lục cá nhân 21km với 1 tiếng 26 phút 33 giây tại VPBank International Marathon.

Long Trinh giành top 1 lứa tuổi dưới 30 cự ly 21km tại VnExpress Marathon Đà Nẵng 2025. Ảnh: Đức Đồng

Chứng kiến động tác chạy và sự tiến bộ của Trinh, nhiều người còn lầm tưởng cô là VĐV chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ước mơ của cô gái nhỏ bé chỉ là vượt qua chính bản thân mỗi ngày. Trước mắt, Trinh đặt mục tiêu đạt sub3 full marathon. "Tôi tích lũy từng chút, như từng nhịp của chiếc đồng hồ vỡ vẫn bền bỉ chạy cùng tôi suốt 3 năm qua", nữ runner 21 tuổi bày tỏ.

Chiếc đồng hồ cũ giờ đã 8 năm tuổi, bắt đầu xuất hiện sai số 10-15 giây mỗi km. Thao tác của nó chậm hơn, thỉnh thoảng bị đơ hoặc sập nguồn giữa buổi tập. Trinh mang đi sửa ở nhiều cửa hàng, nhưng màn hình trong đã vỡ, linh kiện khan hiếm và dòng máy cũng đã dừng sản xuất. Tháng trước, cô buộc phải mua chiếc đồng hồ mới.

"Dù đã cũ nhưng chiếc đồng hồ đầu tiên vẫn có giá trị. Nhìn vào đó, tôi cảm thấy may mắn, biết ơn và tự hào về quãng đường bản thân đã trải qua", Trinh nói và cho biết vẫn giữ chiếc đồng hồ vỡ làm kỷ niệm.

Ngày 30/11 tới, Băng Trinh sẽ tiếp tục thử thách bản thân ở cự ly 21km tại VnExpress Marathon Hà Nội Midnight Powered by Puma. "Chiếc đồng hồ cũ sẽ không còn đồng hành với tôi ở cuộc đua tới, nhưng nhịp độ của nó vẫn chạy trong tôi, nhắc tôi giữ nhịp và không lùi bước. Nếu có lúc nào đó mỏi chân, tôi sẽ nhớ đến nó, như nhớ tới cái duyên đến với chạy bộ của mình", Trinh chia sẻ.

Hải Long