Ben Affleck và bạn gái sống chung

Ngày 6/12, nguồn tin thân cận của cặp sao xác nhận thông tin với tờ People, cho biết Armas rao bán căn nhà thuộc khu Venice, bang California để chuyển tới biệt thự ở Los Angeles của Affleck. "Mối quan hệ giữa họ tiếp tục phát triển một cách bền chặt", người này nói.

Tài tử Ben Affleck và bạn gái Ana de Armas. Ảnh: Splash News.

Tài tử Batman và bạn gái tận hưởng kỳ nghỉ lễ Tạ ơn bên nhau. Tuần trước, các thợ săn ảnh tại Hollywood chụp được khoảnh khắc hai người đi mua sắm cùng bạn bè để chuẩn bị cho các bữa tiệc. Gần đây, Armas xuất hiện với một chiếc nhẫn kim cương trên tay trái. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận tiết lộ với People đó chỉ là đạo cụ đóng phim, phủ nhận cặp sao đính hôn.

Ben Affleck và Ana de Armas quen cuối năm 2019 khi cùng tham gia phim Deep Water. Trong phim, họ đóng cặp vợ chồng hết yêu và dùng nhiều thủ đoạn hãm hại nhau. Tháng 2, Ben Affleck đến Havana (Cuba) thăm Armas và rộ lên tin đồn hẹn hò. Hai người công khai mối quan hệ trong chuyến du lịch tới Costa Rica hồi tháng 3.

Ana de Armas (32 tuổi) là diễn viên Cuba, hiện sống tại Havana. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, đến Hollywood từ năm 2015 để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp với các vai diễn nóng bỏng. Ana được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim Blade Runner 2049, Knives Out... Gần đây, Ana góp mặt trong nhiều dự án lớn như No Time to Die (vào vai "Bond girl" bên cạnh điệp viên 007), Blonde (hóa thân "bom sex" Marilyn Monroe)...

Trailer No Time To Die Ana de Armas trong "No time to die". Video: Universal.

Ben Affleck (48 tuổi) là diễn viên kiêm đạo diễn và biên kịch người Mỹ. Anh nổi tiếng với các phim như Pearl Harbor, Argo, Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice...Trong sự nghiệp điện ảnh, Ben có hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Tài tử từng hẹn hò nhiều minh tinh như Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow. Năm 2015, tài tử ly hôn Jennifer Garner, chấm dứt 10 năm bên nhau sau bê bối anh ngoại tình.

Đạt Phan (theo People)