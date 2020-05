'Bond girl' đón sinh nhật bên Ben Affleck

Ana de Armas sinh năm 1988 tại Cuba, chuyển đến Tây Ban Nha diễn xuất hồi 18 tuổi. Năm nay, cô góp mặt trong nhiều dự án lớn như "No Time to Die" (vào vai "Bond girl" bên cạnh điệp viên 007), "Blonde" (hóa thân "bom sex" Marilyn Monroe)...

Ben Affleck (47 tuổi) là diễn viên kiêm đạo diễn và biên kịch người Mỹ. Anh nổi tiếng với các phim như Pearl Harbor, Argo, Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice... Trong sự nghiệp điện ảnh, Ben có hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Tài tử từng hẹn hò nhiều minh tinh như Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Gwyneth Paltrow.