Bellingham đáp trả Yamal

Tây Ban NhaJude Bellingham đăng thông điệp công kích Lamine Yamal, sau khi ghi bàn giúp Real Madrid thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga.

Sau trận đấu tại Bernabeu hôm 26/10, một số cầu thủ Real như Dani Carvajal và Thibaut Courtois đã tiến về phía Yamal để trách móc những phát biểu khiêu khích trước trận của đồng nghiệp 18 tuổi. Tình hình trở nên hỗn loạn khi Vinicius cũng tham gia, khiến cả hai bên phải được đồng đội can ngăn. Theo báo Tây Ban Nha AS, Yamal thậm chí còn "mời" Vinicius gặp riêng để nói chuyện, khiến cầu thủ Brazil nổi nóng và đòi lao vào ăn thua đủ.

Bellingham không tham gia vào vụ hỗn loạn, mà chỉ đăng thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội. "Nói suông thì dễ lắm", tiền vệ người Anh viết và đăng loạt ảnh trận El Clasico trên Instagram.

Jude Bellingham mừng bàn trong trận Real thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/10/2025. Ảnh: EPA

Không chỉ các cầu thủ, những người yêu mến Real cũng tận dụng cơ hội để đáp lễ Yamal. Bình luận viên kỳ cựu Tomas Roncero, trong chương trình trực tiếp của Cadena SER tại Bernabeu, cho rằng chính những phát biểu của sao trẻ Barca đã tiếp thêm động lực cho đội bóng hoàng gia.

"Một cậu bé 18 tuổi, chưa kiểm soát nổi bản thân, đã lỡ lời. Nhưng tôi phải cảm ơn cậu ấy, vì chính cậu ta đã đổ thêm xăng cho Bernabéu bùng cháy từ phút đầu tiên", Roncero mỉa mai.

Giữa làn sóng tranh cãi, cha của Yamal, ông Mounir Nasraoui, lên tiếng bảo vệ con trai trên mạng xã hội. Ông đăng ảnh Yamal cùng dòng trạng thái: "May mà con mới chỉ 18 tuổi. Hẹn gặp lại ở Barcelona". Ngay sau đó, ông tiếp tục chia sẻ bài viết với chú thích: "Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta", thể hiện tình cảm và sự ủng hộ tuyệt đối dành cho con trai.

Jude Bellingham đệm bóng ấn định chiến thắng 2-1. Ảnh: AS

Trên sân Bernabeu hôm qua, Bellingham tỏa sáng giúp Real giành ba điểm. Phút 22, tiền vệ người Anh chọc khe xe toang hàng thủ Barca để Kylian Mbappe phá bẫy việt vị, băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số.

Sau khi Fermin Lopez gỡ hòa, Bellingham tiếp tục để lại dấu ấn với pha đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1. Với 22 tuổi 119 ngày, Bellingham trở thành cầu thủ Real trẻ nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận gặp Barca tính trên mọi đấu trường trong thế kỷ 21. Kỷ lục cũ thuộc về đồng đội Vinicius ở trận Cup Nhà Vua hồi tháng 4/2023 (22 tuổi 267 ngày).

"Đây là kiểu bàn thắng yêu thích của tôi", Bellingham nói sau trận. "Nhiều người nói đó là may mắn, nhưng với tôi, đó là cách tôi đọc trận đấu. Khi bóng đi chỗ này chỗ kia, vị trí sẽ thay đổi mọi thứ và tôi luôn sẵn sàng nếu bóng đến. Eder Militao đánh đầu chuyền và tôi có mặt đúng vị trí để ghi bàn".

Trong khi đó, Yamal có màn trình diễn nhạt nhòa. Tiền vệ người Tây Ban Nha đá trọn 90 phút, chạm bóng 79 lần, đi bóng thành công 4 trong 8 lần, dứt điểm hai lần đều chệch cột và mất bóng tới 22 lần.

Hồng Duy tổng hợp