Bé gái 4 tuổi bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Trong lúc gia đình dọn đồ chạy lũ, bé gái 4 tuổi ở phường Hàm Thắng (Bình Thuận cũ) bị trượt chân rơi xuống sông Cái và tử vong, chiều 29/10.

Do mưa lớn từ thượng nguồn kết hợp xả lũ hồ thủy lợi, nước sông Cái tại khu vực các thôn Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Thịnh dâng cao đột ngột. Hàng chục hộ dân mé sông gần cầu Phú Long phải di dời khẩn cấp.

Thời điểm nước lên nhanh, cha mẹ bé đang dọn đồ tránh lũ, bé đi ra sau nhà và bị nước chảy xiết cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm ngay sau đó.

Lực lượng địa phương giúp dân di dời ra khu vực ngập lũ ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Tư Huynh

Theo lãnh đạo phường Hàm Thắng, thi thể nạn nhân được tìm thấy trên sông Cái lúc 18h và đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ba ngày qua, mưa lớn kèm xả lũ gây ngập lụt nhiều vùng trũng ven các sông Mường Mán, Lũy, Cái, Dinh, làm thiệt hại khoảng 38 tỷ đồng, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm. Một số tuyến giao thông như đèo Đại Ninh, Gia Bắc, quốc lộ 1 đoạn qua Lương Sơn bị chia cắt nhưng đã thông tuyến.

Nước lũ rút nhanh trong ngày, song một số khu vực thấp trũng vẫn ngập cục bộ. Dự báo đêm nay đến ngày mai, Lâm Đồng và vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi trên 100 mm.

Hai hôm trước, nữ giáo viên 26 tuổi trên đường về nhà sau giờ dạy học đã bị cuốn trôi khi qua khu vực nước lũ chảy xiết ở xã D'ran (huyện Đơn Dương cũ),. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sáng 28/10, cách hiện trường khoảng 500 m.

Khải Nguyên