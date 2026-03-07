Bốn năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy

Ngày 7/3, Hòa Minzy lần đầu công khai chuyện tình yêu với đại úy Thăng Văn Cương. Khi hình ảnh đầu tiên xuất hiện, nhiều khán giả còn nhầm tưởng rằng đó là cảnh trong sản phẩm âm nhạc của cô bởi trước đó, cả hai yêu kín tiếng.

Sau thông báo của bạn gái, đại úy Văn Cương viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Hiện cả hai xưng hô với nhau là vợ chồng dù chưa thông báo việc kết hôn.