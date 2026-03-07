Bốn năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy

Ngày 7/3, Hòa Minzy lần đầu công khai chuyện tình yêu với đại úy Thăng Văn Cương. Khi hình ảnh đầu tiên xuất hiện, nhiều khán giả còn nhầm tưởng rằng đó là cảnh trong sản phẩm âm nhạc của cô bởi trước đó, cả hai yêu kín tiếng.
Sau thông báo của bạn gái, đại úy Văn Cương viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".
Hiện cả hai xưng hô với nhau là vợ chồng dù chưa thông báo việc kết hôn.
Đại úy Thăng Văn Cương giới thiệu bản thân trong "Sao nhập ngũ 2022". Video: YouTube Sao nhập ngũ
Hòa Minzy lần đầu gặp Văn Cương khi cùng tham gia Sao nhập ngũ.
Khi tham gia chương trình, Văn Cương là người ít nói, trầm tính còn ca sĩ hoạt bát, năng động. Họ ít có sự tương tác trực tiếp trong khung hình.
Người thân, khán giả và đồng nghiệp chúc mừng tình yêu của Hòa Minzy. Ca sĩ Erik viết: "Mãi mãi hạnh phúc nhé chị cả của em".
Hòa Minzy tung đoạn ngắn ca khúc Ngày về anh cưới em hôm 4/3, có hình ảnh của bạn trai. Video: Nhân vật cung cấp
Trước đó, ca sĩ và người yêu (trái) chỉ xuất hiện cùng nhau trong các bức ảnh tập thể bên bạn bè, đồng nghiệp.
Tháng 5/2022, cô lên thăm đơn vị người yêu (trái) đang công tác và viết trên trang cá nhân: "Tình đồng chí, mãi thương và nhớ về nhau".
Cả hai giấu kín chuyện tình cảm suốt thời gian hẹn hò. Trong concert hồi tháng 2 tại TP HCM, ca sĩ hát Hoa và váy và nói: "Chưa bao giờ thôi hết niềm tin vào tình yêu".
Sau thời gian tìm hiểu, Hòa Minzy cho biết muốn gắn kết lâu dài với người yêu vì sự chân thành. Cô nói gia đình hai bên đều là người quê chân chất. Bạn trai quân nhân luôn đứng sau hỗ trợ để cô tập trung trong công việc.
Năm 2024, đại úy Văn Cương cùng người thân từ Bắc Giang đến quê ca sĩ Hòa Minzy là Bắc Ninh hỏi cưới cô, trước khi ông nội cô qua đời. Mẹ của Hòa Minzy - bà Vũ Thị Liên - nói: "Mẹ chỉ mong hai con hạnh phúc".
Erik lẫn bạn bè thân của Hòa Minzy đều nhận xét bạn trai yêu thương con riêng của cô - bé Bo.
Trên trang cá nhân, ca sĩ đăng ảnh con trai quấn quýt đại úy Văn Cương, cho biết và luôn được anh chăm sóc.
Cả hai gắn bó nhau trong các hoạt động đời thường.
Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Ca sĩ có 3,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Năm 2025, với MV Bắc Bling, Hòa Minzy hoạt động thành công khi đoạt nhiều giải thưởng, được vinh danh ở nhiều chương trình như Vietnam iContent, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, Tinh hoa Việt.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp