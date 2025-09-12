Bé An 'Đất rừng phương Nam' đồng hành Kun Marathon Cần Thơ

Cần ThơHạo Khang - đóng bé An "Đất rừng phương Nam" - cùng nhiều KOL sẽ đồng hành 2.000 runner nhí tại Kun Marathon Cần Thơ 2025 sáng 13/9.

Kun Marathon Cần Thơ 2025 diễn ra tại Công viên Sông Hậu, thu hút hơn 2.000 em nhỏ độ tuổi 6-10 tham gia. Các runner nhí sẽ thử sức trên đường chạy dài gần một km, với nhiều chướng ngại vật sinh động như nhà bóng, nhà phao, vách leo, hầm chui. Đây hứa hẹn là ngày hội thể thao quy tụ nhiều VĐV nhí nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hạo Khang tham gia Kun Marathon tại TP HCM vào đầu năm nay. Ảnh: Facebook/Huỳnh Hạo Khang

Sự xuất hiện của dàn KOL và nghệ sĩ thiếu nhi góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho sự kiện. Trong đó, Hạo Khang và Trọng Thy là những gương mặt quen thuộc với chuỗi giải Kun Marathon ở nhiều tỉnh thành.

Hạo Khang quen thuộc với khán giả nhỏ tuổi qua vai diễn trong các phim sitcom như Vũ điệu mùa xuân, Hoa sơn trà... Em được khán giả biết đến rộng rãi với vai An trong phim Đất rừng Phương Nam.

Vận động viên tâng bóng nghệ thuật Trọng Thy từng góp mặt tại Kun Marathon Nha Trang và tiếp tục đồng hành các runner nhí ở Cần Thơ. Anh thu hút các bạn trẻ bằng khả năng trình diễn kỹ thuật và "làm xiếc" với trái bóng.

VĐV tâng bóng nghệ thuật Trọng Thy đồng hành cùng các em nhỏ trên đường chạy Kun Marathon Nha Trang 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

TikToker Mèo Simmy được đông đảo em nhỏ yêu thích nhờ phong cách dễ thương, sáng tạo và gần gũi. Sự góp mặt của cô tại Kun Marathon góp phần tạo thêm màu sắc sinh động cho sự kiện. Bên cạnh đó đường chạy năm nay còn có sự góp mặt của các gương mặt như: Bé Sún, Duy Anh, Phong Cận.

Ngoài hoạt động chính, tại khu vực sự kiện ban tổ chức bố trí các trò chơi tương tác, minigame tặng quà, sân chơi vận động và khu chụp ảnh lưu niệm. Trước ngày xuất phát, ban tổ chức sẽ phát race-kit gồm áo, mũ phân theo độ tuổi từ 8h sáng ngày 12/9 ngay tại Công viên Sông Hậu - nơi sẽ diễn ra đường chạy chính.

Kun Marathon là giải chạy thiếu nhi trong khuôn khổ VnExpress Marathon, từng diễn ra tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng, Hải Phòng, thu hút hàng nghìn trẻ em mỗi mùa.

Hoàng Đan