Bé 10 tháng tuổi nôn vọt dữ dội nghi do uống sữa thuộc diện thu hồi

AnhBé Dolly đổ bệnh hồi đầu tháng 1, với triệu chứng nôn vọt dữ dội sau khi uống sữa bột SMA Alfamino thuộc lô hàng bị thu hồi của Nestlé.

Amy Sutton, 42 tuổi, một bà mẹ ở làng Bromborough Pool, vùng Wirral, phản ánh về tình trạng nguy kịch của con gái 10 tháng tuổi sau khi sử dụng sữa bột kê đơn SMA Alfamino, theo BBC ngày 19/2. Các bác sĩ Bệnh viện Arrowe Park chẩn đoán bệnh nhi bị viêm dạ dày ruột do vi khuẩn.

Người phát ngôn của Nestlé cho biết "rất lấy làm tiếc khi nhận được thông tin về các trường hợp trẻ nhỏ gặp vấn đề sức khỏe". Hãng đồng thời khẳng định đội ngũ của hãng sẽ phối hợp chặt chẽ với các gia đình đã phản hồi về những lo ngại này.

Theo Sutton, bé Dolly bắt đầu đổ bệnh hồi đầu tháng 1. "Ban đầu tôi ngỡ con bị nhiễm virus noro (một loại virus gây tiêu chảy) vì các triệu chứng rất giống. Tuy nhiên, tôi thấy lạ là 4 đứa con còn lại đều không bị lây, trong khi loại virus này thường lây lan rất nhanh", cô kể. Tình trạng của Dolly diễn biến thất thường, vừa có dấu hiệu hồi tỉnh lại sớm tái phát, khiến gia đình không khỏi lo lắng.

Bé Dolly nhập viện sau khi xuất hiện triệu chứng nôn vọt dữ dội. Ảnh: Amy Sutton

Người mẹ cho biết đến khi được một người bạn thông báo vào ngày 6/1 về việc tập đoàn Nestlé thu hồi một số dòng sữa công thức trên phạm vi toàn cầu, cô mới nhận ra nguyên nhân sự việc. "Tôi đã rất sốc và đến tận bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng", Sutton kể, cho biết đã gửi khiếu nại tới hãng sữa. "Tôi nhận được email xin lỗi nhưng ai đó thực sự phải chịu trách nhiệm cho việc này, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chuỗi cung ứng được".

Cuộc khủng hoảng thu hồi sữa toàn cầu bắt đầu từ cuối tháng 12/2025, xuất phát từ việc phát hiện độc tố Cereulide trong nguyên liệu tại một nhà máy cung ứng ở Trung Quốc. Đơn vị này cung cấp nguyên liệu cho nhiều "ông lớn" ngành sữa như Nestlé, Danone và Lactalis. Cereulide là tác nhân gây buồn nôn, nôn mửa và sự hiện diện của chất này đã khiến hàng loạt quốc gia phải ra lệnh thu hồi sản phẩm, trong đó có cả thị trường Việt Nam hồi tháng 1.

Bà Katie Pettifer, Giám đốc điều hành Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), cho biết: "Dù nguy cơ gây hại cho trẻ nhỏ do nhiễm khuẩn độc tố Cereulide ở mức độ này là thấp, việc sử dụng sản phẩm vẫn có thể dẫn đến các triệu chứng như nôn mửa và tiêu chảy". Bà khuyến cáo người dân kiểm tra xem gia đình có đang sử dụng các lô hàng bị ảnh hưởng thuộc các nhãn hiệu sữa công thức như SMA, Aptamil và Cow & Gate không. Nếu có, người tiêu dùng nên nhanh chóng mang sản phẩm đến các cửa hàng để trả lại.

Theo bà Pettifer, hai tập đoàn Danone và Nestlé xác nhận đã ngừng hợp tác với nhà cung cấp nguyên liệu liên quan. Các sản phẩm lưu hành hiện nay đều đảm bảo không chứa thành phần nhiễm khuẩn. "Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế về vụ thu hồi này, đồng thời yêu cầu các nhà sản xuất giải trình sai sót và cam kết không để sự việc tái diễn", bà khẳng định.

Bà Gauri Godbole, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA), cho biết thêm ngay sau khi FSA thông báo thu hồi sữa công thức SMA, cơ quan này đã phát đi cảnh báo tới Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), đồng thời đề nghị các bác sĩ lâm sàng đặc biệt lưu ý triệu chứng nghi nhiễm độc tố Cereulide ở những trẻ đã sử dụng những lô hàng bị ảnh hưởng. "Chúng tôi ghi nhận 36 trường hợp trẻ nhỏ xuất hiện các triệu chứng điển hình của ngộ độc Cereulide sau khi sử dụng các lô sữa nghi nhiễm khuẩn", bà Godbole nói.

Đại diện tập đoàn Nestlé cho biết công ty đã chủ động thu hồi một số lô sữa công thức SMA vào ngày 5/1, "do phát hiện một loại nguyên liệu đầu vào không đảm bảo chất lượng". "Chúng tôi đã ngừng nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp liên quan, đồng thời tổng kiểm tra mọi lô hàng từ nguồn cung khác nhằm đảm bảo không còn độc tố Cereulide", người phát ngôn cho hay.

Bé Dolly hiện đã hồi phục hoàn toàn. Ảnh: Amy Sutton

Bình Minh (Theo BBC)