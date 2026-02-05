Nestlé mở rộng thu hồi sữa bột trẻ em tại châu Âu

Nestlé vừa bổ sung hai lô sữa tại Pháp và Anh vào danh sách thu hồi do lo ngại nhiễm độc tố cereulide, sau khi Liên minh châu Âu siết chặt quy định an toàn.

Tập đoàn Nestlé (Thụy Sĩ) hôm 4/1 bổ sung các lô sữa nhãn hiệu Guigoz tại Pháp và SMA tại Anh vào danh mục thu hồi, theo Reuters. Sản phẩm bị ảnh hưởng ở Pháp là Guigoz Optipro Relais 1, lô 53470346AA, còn ở Anh là SMA First Infant Milk loại 800 gram, lô 53390346AB, hạn sử dụng tháng 12/2027. Lô thu hồi bổ sung ở Anh được phân phối tại thị trường Bắc Ireland.

Động thái mới nhất diễn ra ngay sau khi các cơ quan chức năng Pháp và châu Âu thống nhất áp dụng phương pháp phân tích mới, hạ thấp ngưỡng giới hạn an toàn với độc tố cereulide vào đầu tháng 2. Theo quyết định có hiệu lực sau cuộc họp ngày 28/1 của EU, mức giới hạn mới giảm xuống còn 0,014 microgam cereulide trên mỗi kg trọng lượng cơ thể, thay vì 0,03 microgam như trước đây.

Sản phẩm sữa bị thu hồi bổ sung ở Anh, phân phối tại thị trường Bắc Ireland. Ảnh: Food Safety Authority of Ireland

Giới chuyên gia độc học nhận định việc giảm ngưỡng giới hạn xuống hơn một nửa đồng nghĩa cơ quan chức năng coi độc tố này nguy hiểm hơn nhiều so với đánh giá cũ. EU muốn thiết lập một "vùng đệm an toàn" dày hơn để bảo vệ nhóm nhạy cảm nhất là trẻ sơ sinh. Quy định này đặt tiêu chuẩn an toàn lên mức "thận trọng tối đa", chủ động ngăn chặn rủi ro thay vì đợi sự cố xảy ra. Đối với các hãng sữa như Nestlé, đây là thách thức lớn về kiểm soát nguyên liệu đầu vào, buộc họ phải "lọc" kỹ hơn gấp đôi so với trước.

Nestlé khẳng định đợt mở rộng thu hồi này tuân thủ tinh thần thận trọng trên, dù trước đó hãng dự báo sẽ không cần thêm đợt rút hàng nào sau các đợt xử lý khủng hoảng hồi tháng 12/2025 và tháng 1 vừa qua. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cũng đã phát cảnh báo tới các phụ huynh về danh mục sản phẩm bị ảnh hưởng mới nhất.

Cuộc khủng hoảng thu hồi sữa bắt đầu từ cuối tháng 12/2025, xuất phát từ việc phát hiện độc tố cereulide trong nguyên liệu tại một nhà máy cung ứng ở Trung Quốc. Đơn vị này cung cấp nguyên liệu cho nhiều "ông lớn" ngành sữa như Nestlé, Danone và Lactalis. Cereulide là tác nhân gây buồn nôn, nôn mửa và sự hiện diện của chất này đã khiến hàng loạt quốc gia phải ra lệnh thu hồi sản phẩm, trong đó có cả thị trường Việt Nam hồi tháng 1.

Dù Nestlé cho biết chưa có quy định pháp lý cụ thể thiết lập mức trần cho cereulide trong sữa công thức, áp lực từ cơ quan quản lý ngày càng tăng. Tuần trước, FSA xác nhận với Sky News rằng quá trình điều tra đã tìm thấy độc tố này trong các lô sữa SMA của Nestlé và một lô Aptamil của Danone.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi các điều tra viên Pháp đang xác minh mối liên hệ giữa các sản phẩm bị thu hồi với cái chết của hai trẻ sơ sinh. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Foodwatch đã đại diện cho 8 gia đình có con bị bệnh đệ đơn kiện hình sự tại Paris, cáo buộc các nhà sản xuất chậm trễ trong việc cảnh báo nguy cơ nhiễm độc tới cộng đồng.

Bình Minh (Theo Reuters, Sky News, Nestlé)