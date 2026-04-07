Bayern được ví như đạo quân Sparta trước đại chiến Real

Tây Ban NhaBayern Munich cán mốc 300 bàn chỉ sau 99 trận dưới thời HLV Vincent Kompany, trở thành cỗ máy tấn công đáng gờm trước cuộc chạm trán Real Madrid ở tứ kết Champions League.

"Bayern không phải 300 chiến binh huyền thoại trong lịch sử Hy Lạp, nhưng phong độ hiện tại của họ khiến nhiều người liên tưởng đến 'đạo quân Sparta' hiện đại. Trước thềm đại chiến với Real tại tứ kết Champions League, đội bóng Đức đang thể hiện sức mạnh tấn công gần như không thể ngăn cản", báo Tây Ban Nha Marca bình luận.

Cuối tuần trước, trong khi Real thua sốc Mallorca 1-2 ở vòng 30 La Liga, Bayern tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng 3-2 trước Freiburg tại Bundesliga.

Trận đấu kể trên giúp "Hùm xám" chạm mốc 300 bàn qua 99 trận dưới thời HLV Vincent Kompany. Riêng tại Bundesliga mùa này, họ đã ghi 100 bàn, còn kém một bàn so với kỷ lục ở mùa 1971-1972, trong khi mùa giải vẫn còn 6 vòng. Dẫn dắt hàng công là Harry Kane - tiền đạo chủ lực với 89 bàn, chiếm gần 30% tổng số pha lập công của Bayern qua hai mùa gần nhất.

Báo Tây Ban Nha Marca tạo ảnh AI ví Bayern như đạo quân Sparta.

Trung phong người Anh không góp mặt trong trận thắng Freiburg do chấn thương mắt cá. Tuy nhiên, trong nội bộ đội bóng, không ai nghi ngờ khả năng tiền đạo 32 tuổi kịp bình phục cho hai lượt trận với Real. "Cậu ấy có thể ra sân ngay cả khi phải ngồi xe lăn", Joshua Kimmich cho biết sau trận thắng ở vòng 28 Bundesliga. "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thi đấu. Nếu cần, cậu ấy sẽ lê mình ra sân. Hy vọng Kane đạt thể trạng tốt nhất cho trận đấu tới".

Kane được cho ưu tiên hồi phục hoàn toàn cho tham vọng chinh phục Champions League, và xa hơn là World Cup 2026 cùng tuyển Anh. Tiền đạo 32 tuổi, vì thế, không mạo hiểm thi đấu tại Bundesliga, dù đang nhắm kỷ lục ghi 41 bàn một mùa Bundesliga của Robert Lewandowski.

Kane ăn mừng trong trận Bayern thắng Werder Bremen 3-0 ở vòng 22 Bundesliga trên sân Weserstadion, Bremen, Đức ngày 14/2/2026. Ảnh: FC Bayern

Kane đang đạt phong độ cao với 48 bàn sau 40 trận từ đầu mùa, trong đó có 31 bàn tại Bundesliga. Anh tạo thành bộ ba tấn công hiệu quả cùng Michael Olise và Luis Diaz. Cả ba đóng góp tổng cộng 86 bàn và 51 kiến tạo - một trong những hàng công có hiệu suất cao nhất châu Âu hiện tại.

Real từng cân nhắc chiêu mộ Kane sau khi Karim Benzema ra đi năm 2023. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng cao cùng kế hoạch dài hạn dành cho Kylian Mbappe khiến thương vụ không thành hiện thực. Nếu kịp góp mặt tại Bernabeu hôm nay, Kane sẽ có cơ hội phá dớp chưa từng ghi bàn trên sân đấu này, đồng thời giúp Bayern nuôi tham vọng chinh phục Champions League.

Hồng Duy (theo Marca)