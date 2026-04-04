Real thua ở phút bù, hẹp cửa vô địch La Liga

Tây Ban NhaGỡ hòa phút 88, Real Madrid vẫn thua chủ nhà Mallorca 1-2 ở phút bù giờ vòng 30 La Liga, nguy cơ bị Barca bỏ cách 7 điểm.

Ngay từ đầu, Real áp đảo về tỷ lệ cầm bóng và tạo ra nhiều cơ hội. Kylian Mbappe là điểm sáng trên hàng công khi liên tục khuấy đảo cánh trái. Phút 22 và 25, tiền đạo người Pháp dứt điểm hai lần nguy hiểm trong cấm địa, nhưng đều không thắng được thủ môn Leo Roman.

Trong khi đó, Mallorca chủ động chơi phòng ngự phản công. Dù lép vế về thế trận, họ lại tỏ ra sắc bén hơn trong những tình huống quyết định. Phút 41, hậu vệ Pablo Maffeo đi bóng xuống biên phải rồi căng ngang thuận lợi để Manu Morlanes đỡ và dễ dàng đệm lòng về góc phải. Trung vệ Antonio Rudiger đứng chôn chân, còn tiền vệ Eduardo Camavinga không theo kịp đối thủ trong bàn thua này.

Cú ngả người vô-lê của Mbappe trong trận gặp Mallorca trên sân Son Moix, thành phố Palma, Tây Ban Nha ngày 4/4/2026. Ảnh: LaPresse

Sau giờ giải lao, HLV Alvaro Arbeloa liên tiếp điều chỉnh nhân sự khi tung Vinícius Junior, Jude Bellingham và Eder Militao vào sân. Những thay đổi này giúp Real gia tăng sức ép đáng kể.

Tuy nhiên, trước một Mallorca chơi kỷ luật và được tiếp lửa bởi khán giả tại sân Son Moix, đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành. Không khí trên khán đài trở nên sôi động hơn theo thời gian, mỗi pha phá bóng của chủ nhà đều nhận được những tràng vỗ tay lớn.

Phải đến phút 88, Real mới tìm được bàn gỡ. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Trent Alexander-Arnold, Militao bật cao đánh đầu vào lưới. Các cầu thủ đội khách nhanh chóng đưa bóng về giữa sân, với hy vọng ghi thêm bàn để thắng ngược.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Khi Real còn chưa kịp ổn định, Mallorca bất ngờ tung đòn quyết định. Phút bù đầu tiên hiệp hai, cầu thủ vào sân thay người Mateo Joseph kiến tạo thuận lợi để Vedat Muriqi dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới, ấn định thắng lợi 2-1. Sau bàn thắng này, tiền đạo người Kosovo bật khóc và được đồng đội động viên.

Muriqi mừng bàn thắng thứ 19 ở La Liga 2025-2026, trong khi Mbappe chống tay đứng nhìn. Ảnh: AS

Những phút bù giờ còn lại chứng kiến Mallorca chủ động câu giờ để bảo toàn lợi thế. Thủ môn Roman và hậu vệ Maffeo lần lượt nhận thẻ vàng vì kéo dài thời gian, trong bối cảnh Real dồn toàn lực tấn công nhưng không ghi thêm bàn.

Chiến thắng giúp Mallorca có thêm ba điểm quan trọng để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Ngược lại, Real có nguy cơ bị Barca bỏ cách 7 điểm nếu thầy trò Hansi Flick thắng chủ nhà Atletico Madrid sau đây vài tiếng.

Hoàng An