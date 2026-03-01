Kane nhắm kỷ lục một mùa Bundesliga của Lewandowski

ĐứcTiền đạo Harry Kane muốn phá kỷ lục ghi 41 bàn một mùa Bundesliga của Robert Lewandowski, sau khi lập cú đúp giúp Bayern thắng Dortmund 3-2 ở vòng 24 Bundesliga.

Cú đúp vào lưới Dortmund giúp Kane chạm mốc 45 bàn trên mọi đấu trường mùa này, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp. Trong đó, tiền đạo người Anh ghi 30 bàn qua 24 trận tại Bundesliga.

Mùa 2020-2021, Lewandowski - khi còn khoác áo Bayern - lập kỷ lục ghi 41 bàn trong một mùa Bundesliga, xô đổ cột mốc 40 bàn tồn tại gần nửa thế kỷ của huyền thoại Gerd Muller. Ở cùng thời điểm sau 24 trận mùa đó, tiền đạo người Ba Lan ghi 31 bàn, nhiều hơn Kane một bàn.

Sau trận thắng Dortmund, khi được hỏi về việc có nhắm tới kỷ lục của Lewandowski hay không, Kane đáp: "Chắc chắn rồi. Tôi chỉ cần tiếp tục làm những gì mình đang làm".

Harry Kane mừng bàn trong trận Bayern thắng Dortmund 3-2 ở vòng 24 Bundesliga trên sân Signal Iduna Park, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Đức ngày 28/2/2026. Ảnh: AP

Hai bàn vào lưới Dortmund hôm qua còn giúp Kane chạm nhiều cột mốc ấn tượng. Tiền đạo người Anh nâng chuỗi sút 11m thành công tại Bundesliga lên 24 lần liên tiếp, gồm 10 bàn phạt đền mùa này - cân bằng kỷ lục tồn tại từ mùa 1980-1981 do Paul Breitner thiết lập.

Kane cũng nối dài mạch ghi bàn lên bảy trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có năm trận liền tại Bundesliga. Anh còn trở thành cầu thủ đầu tiên ghi cú đúp ở bốn trận Bundesliga liên tiếp kể từ khi Lothar Emmerich làm được cho Dortmund năm 1967 và Tomislav Maric tái lập trong màu áo Wolfsburg năm 2001.

"Vẫn còn nhiều trận phía trước", Kane nói về khả năng phá thêm những kỷ lục. "Tôi cần duy trì sự ổn định trong giai đoạn này. Đến cuối tháng 4, đầu tháng 5, chúng ta sẽ biết liệu điều đó có khả thi hay không. Nhưng lúc này, tôi chỉ tập trung làm tốt công việc của mình".

Trận thắng Dortmund 3-2 giúp Bayern nới rộng cách biệt phía đỉnh bảng lên 11 điểm, nhưng Kane cho rằng cuộc đua vô địch Bundesliga chưa kết thúc. "Chúng tôi từng có cách biệt 11 điểm vài tuần trước và mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chỉ sau hai trận. Vì vậy, toàn đội phải giữ sự tập trung", trung phong 32 tuổi bày tỏ.

Joshua Kimmich mừng bàn ấn định chiến thắng 3-2. Ảnh: FC Bayern

Trong khi đó, Joshua Kimmich tự tin hơn về khả năng bảo toàn lợi thế. "Chúng tôi sẽ không đánh rơi cách biệt 11 điểm", anh khẳng định. "Chưa từng có đội nào đánh mất khoảng cách như vậy và điều đó cũng sẽ không xảy ra lần này".

Tiền vệ người Đức cho rằng Bayern thắng ngược nhờ bản lĩnh thi đấu. "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài. Hiệp một rất quyết liệt, bị ngắt quãng liên tục bởi các pha phạm lỗi và tình huống cố định nên không thể vào nhịp", anh phân tích. "Sang hiệp hai, trận đấu trôi chảy hơn. Giờ nghỉ, chúng tôi hiểu Dortmund khó duy trì cường độ suốt 90 phút, nhất là khi họ trải qua lịch thi đấu dày đặc hơn. Càng về cuối, lợi thế càng thuộc về chúng tôi và may mắn là đội đã tận dụng được".

HLV Vincent Kompany cũng đánh giá cao chất lượng trận đấu. Nhà cầm quân người Bỉ cho biết: "Hôm nay thực sự căng thẳng. Có thể cảm nhận Dortmund quyết tâm nắm lấy cơ hội của họ trong suốt 90 phút. Ngay cả khi tỷ số là 2-2, họ vẫn dồn lên tìm bàn thắng. Nhưng Bayern cũng không lùi lại. Chúng tôi tiếp tục tạo ra cơ hội. Theo tôi, đây là trận đấu tiêu biểu cho Bundesliga với cường độ cao, nhiều bàn thắng và trên hết là khát khao chiến thắng của cả hai đội".

Ngày 6/3, Bayern trở về sân nhà gặp Gladbach ở vòng 25 Bundesliga, rồi hành quân tới sân Atalanta đá lượt đi vòng 1/8 Champions League sau đó bốn ngày.

Hồng Duy (theo ESPN, Bundesliga.com)