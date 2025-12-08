Đồng nghiệp nóng mặt chuyện 'ma cũ bắt nạt ma mới'

Nhờ hỗ trợ gấp nhưng lại không gửi đủ thông tin, khiến tôi phải làm đi làm lại ba, bốn lần, cô đồng nghiệp vẫn móc mỉa: 'Sao chậm thế?'.

Gần đây, tôi nghe nhiều người than phiền rằng mới đi làm vài ngày đã bị "sốc văn hóa". Nào là anh chị nói chuyện cộc lốc, nào là giao việc không rõ ràng rồi quay sang trách, rồi có người còn tỏ thái độ như thể sinh viên chỉ là "người làm thêm không công". Nghe vậy, thú thật tôi cũng thấy thương các bạn. Tôi nhớ lại ngày mình mới ra trường, bị đồng nghiệp lớn hơn nạt vì gửi mail thiếu một dấu chấm, hay bị nhắc nhở ngay giữa phòng họp chỉ vì hỏi lại một nhiệm vụ tôi chưa hiểu. Những lúc đó, tôi chỉ muốn bỏ về cho xong.

Nhưng càng đi làm lâu, tôi càng hiểu rằng những va chạm ban đầu ấy... không phải do mình xui. Nó gần như là "nghi thức nhập môn" của đời đi làm. Nghe có vẻ phũ, nhưng đúng là vậy. Thậm chí, điều khiến tôi bất ngờ hơn là sau này, khi đã có kinh nghiệm, tôi vẫn gặp những kiểu ứng xử như thế, và còn ở những người tôi từng nghĩ rất "tử tế".

Có lần, tôi bị một đồng nghiệp lâu năm nhờ hỗ trợ gấp nhưng lại không gửi đủ thông tin. Tôi phải đoán già đoán non, làm đi làm lại ba, bốn lần. Cuối cùng, cô ấy bảo một câu: "Em làm gì mà lâu thế?". Lúc đó tôi thực sự nóng mặt, muốn "phản đòn" ngay. Nhưng rồi tôi tự nhắc mình: nếu phản ứng theo cảm xúc, tôi chỉ khiến mọi chuyện rối thêm và chẳng học được gì. Hóa ra, giữ được bình tĩnh mới là thứ khó nhất.

Vì vậy, khi nghe các bạn trẻ tâm sự, tôi hay nói với các bạn rằng "va chạm đầu đời lúc mới đi làm giống như một mũi vaccine vậy. Mũi đầu tiên thì đau thật, có khi còn khiến bạn tủi thân cả tuần, nhưng chính nó giúp bạn biết rằng công sở không giống giảng đường, và con người cũng không ai giống ai".

Tôi nghĩ rằng, trước khi phản ứng lại một câu nói khó nghe nào đó của những người đi trước, mình nên dừng một nhịp để tự hỏi: "Mình đi làm vì điều gì?". Với tôi, những năm đầu đi làm là để học nghề, để đứng vững mà không cần bám vào ai. Cũng có những người đi làm vì thu nhập, có người muốn tìm một môi trường tử tế để gắn bó lâu dài. Tất nhiên, không có mục tiêu nào sai, nhưng nếu ai đó đặt mục tiêu "môi trường phải hoàn hảo", thì tôi sợ bạn sẽ thất vọng nhiều.

Tôi từng làm ở một công ty lớn, nơi treo đầy khẩu hiệu về đạo đức, về văn hóa ứng xử, nhưng trong bếp ăn vẫn có những lời xì xào sau lưng, và trong cuộc họp vẫn có người nói chuyện thiếu tôn trọng. Công sở là nơi có đủ loại người, và mình không thể chọn hết được.

Khi bạn biết mình ưu tiên điều gì, bạn sẽ dễ quyết định hơn: tiếp tục học hỏi ở một nơi còn nhiều điều chưa vừa ý, hay dừng lại để tìm hướng đi mới? Nhưng trước khi nói câu "em xin nghỉ", tôi mong các bạn thử cho mình thêm một cơ hội. Không phải để cam chịu, mà để trưởng thành hơn một chút. Rất nhiều kỹ năng tôi có bây giờ – từ giao tiếp, quản lý cảm xúc đến cách xử lý xung đột – đều bắt nguồn từ những lần bị "sốc văn hóa" như thế.

Nếu vượt qua được vài va chạm đầu đời, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và biết đâu, sau này nhìn lại, bạn còn cảm ơn những trải nghiệm tưởng như rất khó chịu ấy.

Dieu Hang