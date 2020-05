Bất đồng trong cách thống kê số ca tử vong do Covid-19

Kể từ ngày đầu dịch bệnh, các quốc gia đã thống kê số ca nhiễm và tử vong hằng ngày, song cách tính toán có sự khác biệt, dẫn đến khó khăn trong so sánh.

Italy ghi nhận hơn 29.000 trường hợp tử vong, đến hôm nay, nhiều hơn bất cứ quốc gia châu Âu nào khác. Song các chuyên gia cho rằng số liệu có thể "bị phình to" do cách thức thống kê. Giới chức y tế nước này kiểm đếm tất cả những ai đang nhiễm nCoV mà chết, quy là chết do nCoV bất kể nguyên nhân tử vong trực tiếp do virus này hay do các bệnh sẵn có.

"Theo báo cáo của Viện Y tế Quốc gia, chỉ 12% số ca tử vong liên quan trực tiếp đến Covid-19, 88% bệnh nhân qua đời vì một thậm chí hai loại bệnh nền", giáo sư Walter Ricciardi, cố vấn khoa học chính phủ Italy, cho biết.

Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bỉ và Anh cũng có cách tính tương tự. Tuy nhiên số người chết tại Tây Ban Nha vẫn cao hơn đáng kể so với thống kê chính thức bởi nhiều bệnh nhân tử vong tại nhà hoặc viện dưỡng lão mà không được xét nghiệm.

Trong khi đó tại Iran, bệnh nhân dương tính nCoV nhưng chết vì "một căn bệnh nghiêm trọng" khác, được loại khỏi danh sách tử vong hàng ngày.

Tại Mỹ, dù bệnh nhân không được xét nghiệm, giấy chứng tử vẫn phải ghi rõ Covid-19 "có khả năng" là nguyên nhân tử vong hay không. Song việc thu thập giấy chứng tử mất nhiều thời gian, không thể cập nhật ngay lập tức trên thống kê hàng ngày.

CDC lần đầu ban hành hướng dẫn thống kê số người chết vì Covid-19, ngày 3/4, nhấn mạnh giới chức y tế chỉ thực hiện khám nghiệm tử thi trong điều kiện thích hợp để tránh lây nhiễm virus. Vì vậy, Mỹ hầu như không tiến hành xét nghiệm nCoV cho bệnh nhân đã qua đời. Trường hợp người từng nhiễm virus, đã hồi phục, xuất viện, sau đó chết, không được ghi nhận là một ca tử vong do Covid-19.

Nhân viên y tế đưa thực phẩm tiếp tế cho người dân tại thành phố Vũ Hán hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Tại Nga, khi một bệnh nhân Covid-19 qua đời hồi đầu tháng 3, chính phủ từ chối ghi nhận đây là trường hợp tử vong đầu tiên của quốc gia bởi người bệnh có một số vấn đề sức khỏe trước đó. Bà chết vì bị đông máu.

Theo hai chuyên gia nhân khẩu học người Pháp là Gilles Pison và France Meslé, giữa đại dịch, "việc thu thập số liệu, dù nhanh đến đâu, cũng có độ trễ khoảng vài ngày, khó có thể bao quát toàn bộ ca tử vong. Phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để thống kê tất cả số người chết".

Ở Việt Nam, một người đàn ông 64 tuổi từng được ghi nhận là "bệnh nhân 251", đã qua đời hôm 1/5, kết luận của Bộ Y tế là do xơ gan. Người này được xác định dương tính nCoV ngày 7/4, vào viện điều trị đến ngày 17/4 được tuyên bố khỏi Covid-19 và chuyển sang bệnh viện khác điều trị bệnh lý nền là xơ gan.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không đưa ra phương pháp thống kê chính thức về số người tử vong vì Covid-19. Dữ liệu phần nhiều phụ thuộc vào từng quốc gia. Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã nhiều lần sửa lại số người chết, lần gần đây nhất là ngày 17/4 khiến ca tử vong tăng gấp rưỡi. WHO ủng hộ động thái này, cho rằng các quốc gia nên rà soát số liệu khi đã bắt đầu kiểm soát được khủng hoảng.

Thục Linh (Theo Sud-Ouest, Telegraph)