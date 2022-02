Bất động sản công nghiệp hứa hẹn tăng nóng năm 2022

Làn sóng dịch chuyển sản xuất mạnh mẽ suốt 2020-2021 được dự báo tiếp tục làm tăng nhiệt bất động sản công nghiệp năm Nhâm Dần.

2 năm qua, bất chấp đại dịch bùng phát làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và thị trường địa ốc, khu công nghiệp luôn đứng vững trong bão Covid và là điểm sáng ghi nhận tăng trưởng với nguồn cầu lớn, tỷ lệ lấp đầy cao. Đây được xem là phân khúc ngược dòng ấn tượng nhất so với phần còn lại của thị trường bất động sản giai đoạn 2020-2021 và dự kiến còn bứt phá trong năm 2022.

Ông Chí Vũ, Trưởng bộ phận môi giới dịch vụ Khu công nghiệp Collier Việt Nam nhận định, năm 2022, nhiều khả năng bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục tỏa sáng khi đại dịch cơ bản được kiểm soát. Sự chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc cũng như một loạt Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) được ký kết đã làm gia tăng nhu cầu về đất công nghiệp trên cả nước, thu hút không chỉ nhu cầu nội địa mà còn là thỏi nam châm hút vốn các nhà sản xuất nước ngoài. Bên cạnh đó, với đà tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử, mảng dịch vụ logistics cũng hứa hẹn tiềm năng lớn trong 12 tháng tới.

Dữ liệu của Collier cho thấy, trong năm 2022, TP HCM dự kiến sẽ có thêm 5 khu công nghiệp mới tham gia vào thị trường, cung cấp hơn 4.200 ha vào quỹ đất công nghiệp, trong đó, 4 khu công nghiệp tọa lạc tại huyện Bình Chánh. Sự tăng trưởng nguồn cung này nhằm đáp ứng nguồn cầu thuê đất, nhà xưởng công nghiệp rất lớn trên địa bàn thành phố trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp tại đô thị này đang cạn dần.

Trong khi đó, Bình Dương cũng hứa hẹn sẽ là điểm nóng trong năm 2022 khi địa phương này lần lượt thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản công nghiệp với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup, FLC, Becamex, HUD. Các thủ phủ công nghiệp khác ở phía Nam như Bình Phước, Đồng Nai và Long An sẽ là tâm điểm của thị trường này nhờ vào giao thông và kinh tế đều phát triển mạnh.

Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần

Ở khu vực miền Trung, thị trường Đà Nẵng đang nổi lên là điểm đến thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài. Công ty Arevo Inc. (Mỹ) nghiên cứu đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất máy in 3D, với tổng vốn đầu tư 135 triệu USD vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn United States Enterprise của nhà đầu tư Ha Vinh Ly và Nhe Thi Le vốn đầu tư 110 triệu USD cũng chọn Đà Nẵng làm điểm đến.

Dự án EPE Packaging Việt Nam (Nhật Bản) vốn đầu tư 300.000 USD vào Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng. Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng của Công ty TNHH Fujikin International (Nhật Bản), vốn đầu tư 35 triệu USD cũng chọn vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Các khu công nghiệp tại Hà Nội cũng đang hút khách thuê trong năm 2021 và dự kiến nhu cầu thuê tiếp tục bùng nổ trong năm 2022. Hiện các khu công nghiệp Thăng Long, Nam Thăng Long, Đông Anh, Sài Đông B, Quang Minh, Nội Bài, Thạch Thất đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy 100%. Phía Bắc thậm chí đã mở rộng thị trường bất động sản khu công nghiệp ra các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng...

Theo đánh giá của Collier, việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại chính là đòn bẩy để Việt Nam thay áo cho diện mạo nền kinh tế và thị trường bất động sản công nghiệp. Các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương có hiệu lực đã tạo ra nhiều cơ hội thu hút những công ty từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam xây nhà máy sản xuất nhiều hơn.

Nhiều đơn vị tư vấn cũng đánh giá tích cực về cơ hội bùng nổ của bất động sản công nghiệp năm 2022. Cushman & Wakefield nhận định, bất động sản công nghiệp là lĩnh vực có sức nóng nhất trong 18 tháng qua và sẽ còn tiếp diễn trong 12 tháng tới. Đơn vị này dẫn chứng tất cả các loại hình bất động sản công nghiệp: nhu cầu thuê đất công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi, kho lạnh... đều tăng cao, thúc đẩy thị trường trở nên hấp dẫn kể từ khi đại dịch bùng phát. Thị trường khu công nghiệp chứng minh được cả sức chống chịu tốt trong đại dịch và liên tục tăng trưởng, thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế.

CBRE Việt Nam dự báo triển vọng của bất động sản công nghiệp sẽ diễn biến tích cực hơn trong năm 2022, thậm chí kéo dài đà tăng trưởng sang năm 2023. Mức giá thuê đất công nghiệp sẽ có mức tăng ổn định là khoảng 4% mỗi năm sau thời gian tăng trưởng mạnh trong năm 2019 và 2020.

Còn Công ty chứng khoán SSI đánh giá triển vọng ngành bất động sản khu công nghiệp tươi sáng trong năm Nhâm Dần. Đơn vị này nhận định nhu cầu thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng mạnh trong năm 2022 do làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam diễn ra mạnh mẽ.

Giá thuê đất khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực, thấp hơn 20-33% so với Indonesia và Thái Lan, những quốc gia có lợi thế về vốn FDI như Việt Nam. Giá thuê tại các trung tâm khu công nghiệp như Bogor -Sukabumi, Tangerang và Bekasi ở Indonesia, trung bình dao động trong khoảng 157 USD-295 USD một m2 cho cả chu kỳ thuê. Mức giá này cao hơn từ 42 -51% so với các thủ phủ khu công nghiệp tại Việt Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Với giá thuê khu công nghiệp tại Việt Nam đang ở mức cạnh tranh trong khu vực và sức hút dịch chuyển sản xuất ngày càng lớn, dư địa tăng giá thuê trong thời gian tới khá cao. SSI dự báo năm 2022, lợi nhuận ròng của khu công nghiệp ước tính tăng 18-26% theo năm.

Vũ Lê