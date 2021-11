Giá thuê đất công nghiệp ven biển phía Nam tăng mạnh

Bà Rịa – Vũng Tàu có giá thuê đất công nghiệp 94 USD một m2, tăng 45% theo năm - mức tăng cao nhất vùng Đông Nam Bộ.

Báo cáo 9 tháng đầu năm thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam của Savills cho biết, vùng kinh tế phía Nam có tốc độ tăng giá thuê đất công nghiệp bình quân 10,5% so với cùng kỳ, trong đó Bà Rịa – Vũng Tàu nổi lên là địa phương duy nhất có giá thuê tăng trưởng đột biến.

Cụ thể, hiện giá thuê đất công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã chạm ngưỡng 94 USD một m2, mức giá thuê này đã tăng 45% trong vòng 12 tháng qua, cao hơn gấp 4 lần tốc độ tăng trưởng giá thuê của các thủ phủ công nghiệp phía Nam.

TP HCM có giá thuê đất công nghiệp 161 USD một m2, tăng 9% theo năm. Long An có giá thuê đất công nghiệp 138 USD một m2, tăng 12% so với cùng kỳ. Bình Dương và Đồng Nai có giá thuê đất công nghiệp lần lượt 108 và 104 USD một m2, tăng trưởng giá thuê 1-6% so với năm ngoái.

Về tỷ lệ lấp đầy, hiện các khu công nghiệp tại TP HCM đã bão hòa, đạt cao nhất (100%) trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Bình Dương, Đồng Nai có độ phủ khách thuê trong các khu công nghiệp đạt 80-95%. Do đó, với diện tích đất công nghiệp còn trống nhiều hơn TP HCM, khách thuê mới sẽ dịch chuyển về các thủ phủ công nghiệp lân cận để mở rộng sản xuất.

Giá thuê nhà xưởng, nhà kho xây sẵn vùng kinh tế phía Nam hiện đạt 4,7 USD mỗi m2, tăng 6,8% so với cùng kỳ, nguồn cung chủ yếu tập trung tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Riêng TP HCM có giá thuê nhà xưởng xây sẵn cao nhất vùng Đông Nam Bộ, đạt 5,4 USD mỗi m2, theo sau là Long An, đạt 5,1 USD mỗi m2.

Ông John Campbell, Trưởng bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp Savills Việt Nam đánh giá, kế hoạch mở cửa trở lại của Chính phủ sau thời gian giãn cách xã hội đang củng cố niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm khách thuê đất, nhà xưởng công nghiệp để sản xuất. Kế đến, việc từng bước mở lại đường bay quốc tế cũng hứa hẹn tình hình phát triển công nghiệp của quý cuối năm 2021 đến đầu năm 2022 sẽ khởi sắc hơn nhờ bắt nhịp với làn sóng đầu tư của khối ngoại.

Ông John Campbell phân tích, hiện các thủ phủ công nghiệp tại Việt Nam đã bắt đầu ghi nhận việc sử dụng công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), in 3D, robot ... để nâng cấp năng lực sản xuất. Ở giai đoạn hậu giãn cách, sản xuất công nghiệp sẽ sớm hồi phục. "Cơ hội tăng tốc của bất động sản công nghiệp vẫn rất lớn trong thời gian tới", ông John Campbell nhận định.

Trung Tín