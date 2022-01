Giá thuê đất công nghiệp TP HCM dẫn đầu cả nước

Giá thuê đất công nghiệp TP HCM đạt 186 USD một m2 trên chu kỳ thuê, cao nhất nước, hơn Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai 31-79%.

Báo cáo thị trường bất động sản công nghiệp cuối năm 2021 của Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, giá thuê đất công nghiệp tại TP HCM đang neo cao, dẫn đầu cả nước trong bối cảnh nhu cầu thuê lớn nhưng nguồn cung hạn chế.

Đến quý IV/2021, trung bình giá chào thuê đất công nghiệp tại TP HCM đạt 186 USD một m2 cho một chu kỳ thuê, tương đương hơn 4,3 triệu đồng, tăng 3% theo năm. Với mức giá thuê này, TP HCM xếp hạng cao nhất trên toàn quốc, cao hơn 31% so với Hà Nội, 35% so với Long An, 72% so với Bình Dương, 79% so với Đồng Nai và gần gấp đôi mức giá tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại thành phố đạt 87%.

Tuy giá thuê dẫn đầu cả nước, nguồn cung bất động sản công nghiệp tại TP HCM hiện không còn nhiều. Theo Ban quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM (Hepza), quỹ đất công nghiệp của thành phố hiện chỉ còn khoảng 300 ha trong các khu công nghiệp có thể cho thuê, khai thác được.

Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM có diện tích gần 200 ha, xây dựng từ năm 1996. Ảnh: Quỳnh Trần

Toàn thành phố hiện có 19/23 khu chế xuất và khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích hơn 4.500 ha, chiếm 76,78% quy mô diện tích đất quy hoạch dành cho phát triển khu công nghiệp tính đến năm 2020 (hơn 5.900 ha). Quỹ đất công nghiệp TP HCM cũng đang bị một số địa phương lân cận vượt qua khi Tây Ninh có 11.000 ha (5 khu công nghiệp), con số này ở Bình Dương là 18.000 ha (32 khu công nghiệp) và Đồng Nai có 28 khu công nghiệp.

Hiện TP HCM còn 4 khu công nghiệp chưa thành lập. Trong đó, 3 khu đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương không thực hiện quy hoạch, đó là: Bàu Đưng (175 ha), Phước Hiệp (200 ha), Xuân Thới Thượng (300 ha). Đây là những dự án đã nằm trong quy hoạch 13 năm nhưng chưa được triển khai.

Ở phía Bắc, giá chào thuê trung bình đất công nghiệp tại Hà Nội đạt 142,3 USD (tương đương gần 3,3 triệu đồng) một m2 trên một chu kỳ thuê. Hà Nội có giá thuê đất công nghiệp cao hơn so với các tỉnh phía Bắc, cụ thể cao hơn Hưng Yên 71%, Hải Phòng và Bắc Ninh lần lượt là 48-50%.

Tổng diện tích đất công nghiệp tại Hà Nội hơn 1.800 ha, tỷ lệ lấp đầy 89%. Hầu hết dự án hiện tại đều đã được lấp đầy hoặc có diện tích cho thuê hạn chế. Với những chính sách ưu đãi đầu tư, chi phí lao động cạnh tranh, môi trường chính trị ổn định, triển vọng kinh tế tích cực và các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, các thủ phủ công nghiệp phía Bắc đang trở thành điểm đến được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư nước ngoài đang di chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc.

Cushman & Wakefield đánh giá, trong dài hạn, nhiều công ty đang tìm giải pháp thiết kế lại chuỗi cung ứng càng thúc đẩy nhu cầu thuê bất động sản công nghiệp tại Việt Nam tăng cao. Một số nhà đầu tư quốc tế có thương hiệu lớn đã bắt đầu mở rộng hoạt động tại các quốc gia đang phát triển để giúp đa dạng hóa sản xuất. Các thị trường trẻ và năng động như Việt Nam đang được hưởng lợi từ việc nhiều nhà sản xuất lớn toàn cầu sắp xếp lại chuỗi cung ứng.

Sự tăng trưởng thương mại nội vùng ở châu Á do người tiêu dùng trong khu vực sẽ tiêu thụ nhiều hàng hóa được sản xuất tại khu vực hơn, sẽ thúc đẩy các cơ hội đầu tư mới vào cơ sở hạ tầng sản xuất và hậu cần. Do đó, giai đoạn sắp tới vào năm 2022-2023 sẽ là cơ hội vàng cho bất động sản công nghiệp Việt Nam tăng trưởng và bứt phá.

Trung Tín