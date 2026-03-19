Barca thắng Newcastle 7-2 ở Champions League

Tây Ban NhaBarca thắng đội khách Newcastle 7-2 ở lượt về vòng 1/8, qua đó vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 8-3.

Trận lượt đi tại St. James' Park diễn ra cân bằng và khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kịch bản tương tự lặp lại trong hiệp một màn tái đấu tại Camp Nou, khi Newcastle hai lần gỡ hòa nhờ cú đúp của Anthony Elanga. Nhưng khi Barca vươn lên dẫn trước lần thứ ba ở phút bù giờ, đại diện Ngoại hạng Anh không còn đủ sức chống đỡ, để rồi sụp đổ hoàn toàn trong hiệp hai.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Camp Nou, bảng tỷ số 7-2 phản chiếu sự chênh lệch nghiệt ngã, dù đội khách đã có lúc chơi sòng phẳng. Lịch sử gọi tên Barca của Hansi Flick, không phải Newcastle của Eddie Howe. Chủ nhà tạo nên kết quả khó tin, điều chưa từng xuất hiện tại sân đấu này suốt ba thập kỷ.

Raphinha mừng bàn mở tỷ số trong trận Barca thắng Newcastle 7-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 18/3/2026. Ảnh: Reuters

Newcastle chọn lối chơi tấn công, sẵn sàng đôi công và từng khiến Barca chao đảo. Nhưng đó cũng chính là "miền đất" mà đội bóng của Flick ưa thích: tốc độ, chuyển trạng thái nhanh và những đòn phản kích sắc lẹm. Hiệp một diễn ra với nhịp độ dồn dập, thế trận ăn miếng trả miếng có thể nghiêng về bất kỳ bên nào, trước khi Barca tận dụng cơ hội tốt hơn để dẫn 3-2.

Barca vượt lên ngay phút 6 nhờ pha cứa lòng chân trái của Raphinha, rồi Newcastle nhanh chóng gỡ hòa với cú đệm cận thành của Anthony Elanga chưa đầy mười phút sau.

Kịch bản rượt đuổi tiếp tục khi Barca tái lập thế dẫn bàn nhờ cú đá cận thành của Marc Bernal ở phút 18. Nhưng Newcastle một lần nữa chứng minh bản lĩnh khi gỡ hòa 2-2, vẫn với dấu ấn đậm nét của Elanga. Dẫu vậy, bước ngoặt đã đến ở cuối hiệp một, khi Lamine Yamal lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Barca vượt lên 3-2 trong bầu không khí căng như dây đàn.

Với 18 tuổi 248 ngày, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 10 bàn trong lịch sử Champions League, xô đổ kỷ lục do Kylian Mbappe thiết lập năm 2017 (18 tuổi 350 ngày). Pha lập công trên chấm 11m không chỉ mang ý nghĩa cá nhân với Yamal, mà còn giúp Barca trở thành CLB đầu tiên dẫn trước ba lần chỉ trong một hiệp đấu tại Champions League.

Lamine Yamal mừng bàn nâng tỷ số lên 3-2. Ảnh: Reuters

Sang hiệp hai, thế trận nhanh chóng ngã ngũ. Barca ghi liền ba bàn chỉ trong vòng 10 phút, nhờ cú đúp của Robert Lewandowski và một pha lập công của Fermín Lopez, cuốn phăng mọi hy vọng còn sót lại của đội khách.

Dấu ấn cá nhân càng khiến màn bùng nổ này trở nên đặc biệt. Lopez đã in dấu giày vào 10 bàn tại Champions League mùa 2025-2026 (6 bàn, 4 kiến tạo), trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha đầu tiên của Barca chạm mốc hai chữ số trong một mùa giải. Trong khi đó, Lewandowski (37 tuổi 209 ngày) đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất lập cú đúp trong một trận đấu Champions League, vượt qua kỷ lục trước đó của Filippo Inzaghi (37 tuổi 86 ngày, lập cho AC Milan trước Real Madrid vào tháng 11/2010).

Cơn mưa bàn thắng khép lại ở phút 72, bắt nguồn từ sai lầm tai hại của đối phương. Jacob Ramsey chuyền bóng thẳng vào chân Raphinha trong vòng cấm, tạo điều kiện để tiền đạo người Brazil dứt điểm chéo góc hạ gục Aaron Ramsdale trong thế đối mặt. Bàn thắng không chỉ hoàn tất cú đúp cho Raphinha, mà còn ấn định chiến thắng 7-2 - một đêm bóng đá bùng nổ và đầy cảm xúc tại Camp Nou.

Robert Lewandowski ăn mừng sau khi hoàn tất cú đúp. Ảnh: AP

Thất bại này cũng đẩy Newcastle vào một cột mốc đáng quên trong lịch sử. Bảy bàn thua là số bàn nhiều nhất mà một đội bóng Anh từng phải nhận trong một trận đấu cúp châu Âu, ngang bằng trận thua 2-7 của Tottenham trước Bayern Munich hồi tháng 10/2019. Trận thua 7-2 cũng khiến Eddie Howe trở thành HLV người Anh thứ hai liên tiếp phải nhận bảy bàn thua tại Camp Nou, sau Gary Neville năm 2016, khi ông cùng Valencia thảm bại 0-7.

Xét trên tổng tỷ số, Newcastle thua 3-8 sau hai lượt trận, đánh dấu một trong số rất ít lần kể từ năm 1955 có một đội bóng Anh để thủng lưới từ tám bàn trở lên trong một cặp đấu tại Cup C1 châu Âu/Champions League. Đáng chú ý, hai trong ba lần hiếm hoi đó lại cùng xảy ra ở vòng 1/8 mùa này, khi Chelsea thua PSG với tổng tỷ số 2-8 và Newcastle gục ngã trước Barca.

Về phía Barca, chiến thắng này cũng đi vào lịch sử CLB. Đây là lần thứ ba đội bóng xứ Catalonia ghi được bảy bàn trong một trận Champions League, sau trận thắng Bayer Leverkusen 7-1 ở vòng 1/8 hồi tháng 3/2012 và trận thắng Celtic 7-0 tại vòng bảng hồi tháng 9/2016.

Hồng Duy