Alvarez học Messi trong siêu phẩm đá phạt hạ Barca

Tây Ban NhaTiền đạo Atletico Madrid Julian Alvarez xem cú sút phạt trực tiếp của Lionel Messi vào lưới Liverpool năm 2019 là hình mẫu để tập luyện và vừa gặt hái thành quả với pha làm bàn trước Barca ở tứ kết lượt đi Champions League.

Trên sân Camp Nou tối 8/4, Alvarez sút phạt trực tiếp mở tỷ số ở phút 45, góp phần quan trọng vào chiến thắng 2-0 cho Atletico trước Barca. Tuyệt phẩm này khiến người xem nhớ lại bàn của Messi, đồng đội của Alvarez trên tuyển Argentina, trong trận lượt đi vòng bán kết giữa Barca và Liverpool năm 2019 ở cùng địa điểm.

Sau trận, Alvarez thừa nhận xem tuyệt phẩm của đàn anh như hình mẫu để học tập. "Tôi đã xem lại bàn thắng của Messi vào lưới Liverpool rất nhiều lần. Nhưng khi thực hiện hôm nay, tôi không hoàn toàn chắc bóng sẽ đi đúng góc. Một khi sút, bạn sẽ nhận ra điều đó. Khi tập hôm trước, tôi cũng không thành công lần nào", tiền đạo Atletico nói.

Julian Alvarez (số 19) đá phạt, mở tỷ số trận Atletico Madrid thắng Barca 2-0 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Camp Nou ngày 8/4. Ảnh: AFP

Bàn đá phạt của Messi vào lưới Liverpool ở Champions League năm 2019. Ảnh chụp màn hình

Chiến thắng trên sân Camp Nou đang đem lại lợi thế lớn cho Alvarez và đồng đội. Trong trận lượt về trên sân nhà Metropolitano ngày 14/4, họ có quyền thua chênh lệch một bàn mà không lo mất vé vào bán kết.

Nếu đi tiếp, Atletico sẽ gặp đội thắng trong cặp Arsenal - Sporting (lượt đi 1-0). Và nếu tiếp tục thắng, Alvarez cùng đồng đội có thể gặp PSG, Liverpool, Bayern hoặc Real trong trận chung kết.

Tuy nhiên, tiền đạo vô địch Champions League 2023 với Man City vẫn thận trọng khi nói về khả năng đi tiếp, cảnh giác trước đối thủ từng 5 lần vô địch và có khả năng tấn công bùng nổ như Barca.

"Cục diện vẫn chưa ngã ngũ", Alvarez nói thêm. "Chúng tôi biết họ là một đội bóng như thế nào. Chúng tôi đang nắm lợi thế về tỷ số, nhưng vẫn cần tận dụng tối đa lợi thế sân nhà ở lượt về".

Messi và Alvarez mừng bàn trong trận bán kết World Cup 2022, Argentina 3-0 Croatia. Ảnh: Reuters

Alvarez gia nhập Atletico từ Man City vào năm 2024 với giá 88 triệu USD. Tiền đạo 26 tuổi đang sở hữu 47 bàn trong 102 trận chơi cho đội bóng Tây Ban Nha, vượt thành tích 36 bàn trong 103 trận khi còn khoác áo Man City. Anh cũng thu hút thêm nhiều đội bóng lớn mà Barca là một trong đó.

Tuy nhiên, Atletico chưa sẵn sàng bán "viên ngọc quý". Chủ tịch Enrique Cerezo cảnh báo có thể tăng giá khiến mọi đối thủ phải chùn tay.

"Nếu một cầu thủ còn nhiều năm hợp đồng, bạn hãy nói cho tôi biết điều gì có thể xảy ra. Trong trường hợp đó, bạn có thể nghĩ tôi là Chúa. Cậu ấy sẽ không rời đi cho tới khi tôi đồng ý", Cerezo nói.

Thanh Quý (theo ESPN)