Barca áp sát Real ở La Liga

Tây Ban NhaBị dẫn 0-1 sau hiệp một, Barca vùng lên ở hiệp hai để thắng ngược Real Oviedo 3-1 ở trận đấu muộn vòng sáu La Liga hôm 25/9.

Lần đầu tiên sau 24 năm, Oviedo và Barca mới chạm trán nhau do chủ nhà từng ấy năm mới trở lại La Liga. Barca giành thắng lợi 3-1 ngay tại sân Carlos Tartiere, khiến Oviedo nhận thất bại thứ năm trong 6 trận kể từ khi thăng hạng.

Tiền đạo Lewandowski mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1, trên sân Carlos Tartiere, Oviedo, Tây Ban Nha hôm 26/9. Ảnh: Reuters

Được tiếp đón ông lớn La Liga, Oviedo nhập cuộc đầy quyết tâm, tranh chấp quyết liệt trong từng pha bóng, trong khi Barca vẫn nắm thế trận. Đội chủ nhà sớm có bốn quả phạt góc, khiến khán giả phấn khích, nhưng sức ép tấn công của Barca nhanh chóng làm bầu không khí lắng xuống.

Cú vô-lê uy lực của Marcus Rashford buộc thủ môn Aaron Escandell sớm phải trổ tài trong hiệp một. Và khi Pedri có khoảng trống để điều tiết, Oviedo bắt đầu lùi sâu và gần như chỉ biết đuổi theo bóng trong phần lớn hiệp một.

Dù chuyền ẩu ở nhiều tình huống, Barca vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Rashford thêm một lần khiến Escandell phải cứu thua bằng cú cứa lòng hiểm hóc. Oviedo cũng có câu trả lời khi Salomón Rondon thử vận may với pha đánh gót sáng tạo.

Khán giả tại sân Tartiere như vỡ òa khi Joan Garcia mắc sai lầm nghiêm trọng. Thủ môn Barca lao ra khỏi khung thành không hợp lý, tạo điều kiện để Alberto Reina sút xa từ khoảng 40 mét, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Oviedo. Đó cũng là bàn thắng thứ hai của họ sau 6 trận.

Ngay đầu hiệp hai, chủ nhà có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Haissem Hassan vượt qua Gerard Martin, nhưng Garcia kịp thời cản phá. Oviedo bất ngờ tiếp tục dồn ép, tranh chấp tốt hơn và khiến Barca nhiều lần lúng túng.

Nhưng rồi trật tự sớm lặp lại, trong trận đấu mà Barca kiểm soát bóng 80% và dứt điểm tới 22 lần. Phút 55, Ronald Araujo dạt sang cánh trái, tạo nên pha bóng hỗn loạn để hậu vệ phải Eric Garca đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1.

Đồng đội mừng bàn gỡ hòa cùng Garcia (thứ hai từ trái sang), trên sân Carlos Tartiere, Oviedo, Tây Ban Nha hôm 26/9. Ảnh: Reuters

Bàn thắng này giúp Barca bừng tỉnh, nhưng Oviedo vẫn kiên cường chống đỡ cho đến phút 70. Năm phút sau khi vào sân, Robert Lewandowski bật cao đánh đầu đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Trong thế trận bị dẫn, Oviedo phải dâng cao, mở ra nhiều khoảng trống cho Barca khai thác. Lewandowski thậm chí suýt lập cú đúp sau đó ít phút, với cú sút từ góc hẹp.

Cuối trận, Barca lại mất nhịp, tạo cơ hội để Oviedo dồn lên khi được khán giả nhà tiếp thêm lửa. Tuy nhiên, thầy trò Hansi Flick vẫn đứng vững, và đến phút 88, cú đánh đầu dũng mãnh của Araujo ấn định chiến thắng 3-1.

Đây là trận thắng thứ bảy liên tiếp của Barca trong những trận La Liga diễn ra vào thứ Năm, kỷ lục của đội bóng. Ba vòng gần nhất, thầy trò Flick ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới một bàn. Với 5 thắng và một hòa, Barca xếp nhì bảng, kém hai điểm so với Real - đội toàn thắng 6 trận đầu mùa.

Vy Anh